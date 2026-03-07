300 milyonluk vurgunda trajik son: Firari emlakçı kendini astı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yüksek faiz vaadiyle vatandaşları toplam 300 milyon lira dolandırıp sırra kadem basan 51 yaşındaki emlakçı Osman Ö., kendini asarak yaşamına son verdi. İlçede emlakçılık yapan şahsın yaklaşık 200 kişiden topladığı devasa tutarla birlikte kaybolması adli süreci başlattı.

İddiaya göre, ilçede emlakçılık yapan Osman Ö. vatandaşlara yüksek faiz vaadi vererek para toplamaya başladı. Yaklaşık 200 kişiden 300 milyon lira toplayan emlakçı, paralarla birlikte sırra kadem bastı.

Uzun süredir faiz vaadiyle para topladığı iddia edilen Osman Ö.'nün son günlerde telefonlara çıkmadığı ve kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Eşinin ise 3 gün önce emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Emlakçıdan haber alınamaması üzerine tedirgin olan vatandaşlar Çan Adliyesi'ne giderek şikayette bulundu. Gelen ihbarlar üzerine polis ekipleri ilçe genelinde detaylı inceleme başlattı.

Arama çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Osman Ö.'nün Atatürk Mahallesi'nde bulunan babasının evine gitti. Eve giren ekipler, firari emlakçıyı kendisini asmış bir halde ölü buldu. Şahsın cenazesi ekiplerin çalışması sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi adına Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Çanakkale'deki dolandırıcılık olayında ne kadar para toplandı? İddiaya göre, emlakçılık yapan Osman Ö. yüksek faiz vaadiyle yaklaşık 200 kişiden toplam 300 milyon lira topladı.

2. Şüpheli şahıs nasıl bulundu? Kayıp ihbarı ve şikayetler üzerine inceleme başlatan polis ekipleri Osman Ö.'nün cansız bedenini babasının evinde kendisini asmış halde buldu.

3. Mağdurlar ne yaptı? Paralarını geri alamayan ve şüpheliye ulaşamayan vatandaşlar toplu halde Çan Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

4. Olayla ilgili soruşturma sürüyor mu? Evet, şahsın ölümü ve dolandırıcılık iddialarıyla ilgili polis ve savcılık ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı inceleme devam ediyor.