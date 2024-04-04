30 saat durmaksızın sürecek! Bayramda tüm yurdu etkisi altına alacak! Örtü gibi...

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, tatil planları yapan insanlar hava durumu tahminlerine odaklanmaya başladılar. Özellikle büyük şehirlerde uzun süredir devam eden sıcak hava, bayram haftasında nasıl bir seyir izleyecek merak ediliyor. 2024 Ramazan Bayramı için yapılan hava tahminleri, biraz serinleme beklentisi yaratıyor. Peki bayramda hava nasıl olacak? Bayramda yağmur yağacak mı?