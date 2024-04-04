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Haberler Galeri 30 saat durmaksızın sürecek! Bayramda tüm yurdu etkisi altına alacak! Örtü gibi...

30 saat durmaksızın sürecek! Bayramda tüm yurdu etkisi altına alacak! Örtü gibi...

Türkiye genelinde son günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Ramazan Bayramı'nın ilk günlerinde hava durumu bir değişiklik gösterecek gibi görünüyor. Meteoroloji kaynakları, bayram tatiline denk gelen günlerin yağmurlu geçeceğini öngörerek, bu olumsuz hava koşullarına ilişkin detayları paylaştı.

Giriş Tarihi: 04.04.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 09:14
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30 saat durmaksızın sürecek! Bayramda tüm yurdu etkisi altına alacak! Örtü gibi...

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, tatil planları yapan insanlar hava durumu tahminlerine odaklanmaya başladılar. Özellikle büyük şehirlerde uzun süredir devam eden sıcak hava, bayram haftasında nasıl bir seyir izleyecek merak ediliyor. 2024 Ramazan Bayramı için yapılan hava tahminleri, biraz serinleme beklentisi yaratıyor. Peki bayramda hava nasıl olacak? Bayramda yağmur yağacak mı?

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30 saat durmaksızın sürecek! Bayramda tüm yurdu etkisi altına alacak! Örtü gibi...

2024 Ramazan Bayramı'nda Türkiye Genelinde Hava Durumu Nasıl Olacak?

El Nino'nun getirdiği sıcaklık dalgalanmaları, bu yılın nisan ayını da etkisi altına aldı. Mevsim normallerini aşan sıcaklıklar, şehirlerde yaşayanları tişört giymeye teşvik etti.

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30 saat durmaksızın sürecek! Bayramda tüm yurdu etkisi altına alacak! Örtü gibi...

Bu durum, yaz aylarının ne derece sıcak geçeceği konusunda endişeleri artırıyor. Meteoroloji'nin son raporlarına göre, Ramazan Bayramı'nda Türkiye'nin farklı şehirlerinde hava durumu nasıl olacak, gelin birlikte bakalım.

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30 saat durmaksızın sürecek! Bayramda tüm yurdu etkisi altına alacak! Örtü gibi...

İstanbul'da Bayram Havası

İstanbul, 9 Nisan 2024 Salı günü, Arife Günü'nde kapalı ve bulutlu bir havanın hakim olacağı bir gün geçirecek.

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30 saat durmaksızın sürecek! Bayramda tüm yurdu etkisi altına alacak! Örtü gibi...

Bayramın ilk günü olan 10 Nisan 2024 Çarşamba, güneşin yüzünü göstermesi beklenirken, bayramın üçüncü günü yağışlı bir havaya gebe. Cuma ve Cumartesi günleri ise yağışın etkisi altında geçecek.