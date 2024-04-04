HaberlerGaleri30 saat durmaksızın sürecek! Bayramda tüm yurdu etkisi altına alacak! Örtü gibi...
30 saat durmaksızın sürecek! Bayramda tüm yurdu etkisi altına alacak! Örtü gibi...
Türkiye genelinde son günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Ramazan Bayramı'nın ilk günlerinde hava durumu bir değişiklik gösterecek gibi görünüyor. Meteoroloji kaynakları, bayram tatiline denk gelen günlerin yağmurlu geçeceğini öngörerek, bu olumsuz hava koşullarına ilişkin detayları paylaştı.
Giriş Tarihi: 04.04.2024 09:09Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 09:14