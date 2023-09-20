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3 yaşındaki kızın kulağından bakın ne çıktı! Doktor mikroskopla kontrol edip hemen operasyona başladı

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine getirilen 3 yaşındaki kızın kulağını kontrol eden doktor gördükleri karşısında adeta şoke oldu. Hemen operasyona başlayan doktor bakın minik kızın kulağından ne çıkardı.

Giriş Tarihi: 20.09.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 14:13
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3 yaşındaki kızın kulağından bakın ne çıktı! Doktor mikroskopla kontrol edip hemen operasyona başladı

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine getirilen 3 yaşındaki kızın kulağında 23 adet canlı kurtçuk tespit edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 yaşındaki kızın kulağından bakın ne çıktı! Doktor mikroskopla kontrol edip hemen operasyona başladı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine getirilen 3 yaşındaki kız çocuğunun dış kulak yolunda mikroskop eşliğinde tespit edilen 23 adet kurtçuk, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doktor Gamze Öztürk Yılmaz tarafından yapılan başarılı operasyonla çıkartıldı. Antibiyoterapi yöntemiyle yakın takibi sağlanan 3 yaşındaki kız çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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3 yaşındaki kızın kulağından bakın ne çıktı! Doktor mikroskopla kontrol edip hemen operasyona başladı

Genellikle kırsal kesimlerde yaşayanlarda ve hayvancılıkla uğraşanlarda görüldüğünü söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doktor Gamze Öztürk Yılmaz, " Hastanemize 3 yaşındaki çocuk hastanın polikliniğimize dış kulak yolunda hareket eden kurtçukların görülmesi üzerine babası tarafından getirildi. Mikroskop eşliğinde dış kulak yolunda 23 adet canlı kurtçuk çıkarttık. Dış kulak yolunu yıkadıktan sonra Antibiyoterapi yöntemiyle yakın takibini yapmaktayız. Hastamız biraz geç getirilmişti. Hastamızın şuan sağlık durumu iyi ve 2 günde bir yakın takibini sağlıyoruz. Bu kurtçuk hastalığına "miyazis hastalığı" demekteyiz. Özellikler zihinsel engelli bireylerde ve çocuklarda görülür ve kırsal kesimde yaşayanlarda sıklıkla görülür" dedi.

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3 yaşındaki kızın kulağından bakın ne çıktı! Doktor mikroskopla kontrol edip hemen operasyona başladı
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3 yaşındaki kızın kulağından bakın ne çıktı! Doktor mikroskopla kontrol edip hemen operasyona başladı