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Haberler Galeri 3 Osmanlı Padişahının Gençlik Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Görüntüler Tarihi Yeniden Yazıyor! II. Abdülhamid Han, V. Murad, Sultan Vahdettin...

3 Osmanlı Padişahının Gençlik Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Görüntüler Tarihi Yeniden Yazıyor! II. Abdülhamid Han, V. Murad, Sultan Vahdettin...

Çoğu kişinin daha önce görmediği son dönem Osmanlı padişahlarının gençlik fotoğrafları gün yüzüne çıkıyor. Devletin son yıllarında fotoğrafçılığın yaygınlaşmasıyla, hanedan üyelerinin çoğunun portreleri çekilmiştir. Bu döneme ait önemli isimler arasında II. Abdülhamid, Mehmed Reşad, Sultan Vahdettin gibi padişahlar bulunmaktadır. Tarih kokan bu fotoğraflar, geçmişe dair birer anı olarak bizlerle paylaşılmaktadır.

Giriş Tarihi: 22.04.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 13:36
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3 Osmanlı Padişahının Gençlik Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Görüntüler Tarihi Yeniden Yazıyor! II. Abdülhamid Han, V. Murad, Sultan Vahdettin...

Son dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda fotoğrafçılığın yaygınlaşmasıyla, devletin son padişahlarının fotoğraflarına kolayca erişim sağlanmıştır. Özellikle 2. Abdülhamid, Mehmed Reşad ve Sultan Vahdettin gibi tahta çıkan padişahların gençlik ve yaşlılık dönemlerine ait fotoğrafları, Türk ve Osmanlı tarihine büyük önem taşımaktadır. Bu görseller, geçmişin izlerini günümüze taşıyarak meraklılarıyla buluşuyor.

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3 Osmanlı Padişahının Gençlik Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Görüntüler Tarihi Yeniden Yazıyor! II. Abdülhamid Han, V. Murad, Sultan Vahdettin...

-Sultan Reşad

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3 Osmanlı Padişahının Gençlik Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Görüntüler Tarihi Yeniden Yazıyor! II. Abdülhamid Han, V. Murad, Sultan Vahdettin...

-Sultan Abdülaziz

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3 Osmanlı Padişahının Gençlik Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Görüntüler Tarihi Yeniden Yazıyor! II. Abdülhamid Han, V. Murad, Sultan Vahdettin...

-V. Murad

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3 Osmanlı Padişahının Gençlik Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Görüntüler Tarihi Yeniden Yazıyor! II. Abdülhamid Han, V. Murad, Sultan Vahdettin...

-Sultan Vahdettin