3 Osmanlı Padişahının Gençlik Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Görüntüler Tarihi Yeniden Yazıyor! II. Abdülhamid Han, V. Murad, Sultan Vahdettin...

Çoğu kişinin daha önce görmediği son dönem Osmanlı padişahlarının gençlik fotoğrafları gün yüzüne çıkıyor. Devletin son yıllarında fotoğrafçılığın yaygınlaşmasıyla, hanedan üyelerinin çoğunun portreleri çekilmiştir. Bu döneme ait önemli isimler arasında II. Abdülhamid, Mehmed Reşad, Sultan Vahdettin gibi padişahlar bulunmaktadır. Tarih kokan bu fotoğraflar, geçmişe dair birer anı olarak bizlerle paylaşılmaktadır.