3 milyon liralık 'kapı' infazı: Etiler'deki gece kulübü sahibi Yusuf Durmuş bu yüzden katledilmiş

Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 15:23 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Etiler'de önce ünlü bir gece kulübünün kundaklanması, ardından işletme sahibi Yusuf Durmuş'un evinin önünde yaylım ateşine tutularak öldürülmesiyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Ortaklık kavgasıyla başlayan husumetin ucu "kapı güvenliğine" dayanırken, istenen haraç ödenmeyince infaz kararı alındığı öğrenildi.

Olay, 2 Mart Pazartesi günü saat 06.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Nispetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir eğlence mekanının girişinde yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahale sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, mekanın girişinin benzin dökülerek ateşe verildiğini tespit etti.

KUNDAKÇILAR AYNI GÜN YAKALANDI Bunun üzerine çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda iki şüphelinin mekanın girişini benzin dökerek ateşe verdiklerini tespit etti. Bunun üzerine ileriye ve geriye yönelik kamera çalışması yapan polis ekipleri, şüphelilerin olaydan sonra taksiye bindiklerini daha sonra da korsan taksiye binerek Bağcılar'a gittiklerini tespit etti. Şüphelinin kimliklerini de tespit eden Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M. A. ve S. M.'yi yakaladı.

"150 BİN LİRAYA İŞİ ALDIM" Sabah'ta yer alan habere göre, gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadeli alınan şüphelilerden M.A. yabancı bir numaranın bir sohbet uygulaması üzerinden kendisiyle iletişim kurduğunu, olayı gerçekleştirmem için 150 bin lira karşılığında işi aldığını söylediği öğrenildi. Ancak M. A.'nın olaydan sonra parayı alamadığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin ayrıca eğlence mekanını ateşe verdiği benzini ise bir motosikletin deposundan çekerek temin ettiği öğrenildi.

"BİZ YAKARSAK SÖNDÜREMEZLER" Olayı cep telefonuyla kayda alan S. M. ise "M. A. beni tehdit etti. Zorla beni yanına getirdi. Beni telefonla çekmezsen aileni ve seni de vururum dedi, panik oldum. Olayı yapacağından haberim yoktu. Ateşe verirken de 'biz yakarsak söndüremezler' diye bağırdı" dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan iki şüpheli, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.