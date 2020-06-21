3 bin yılda bir açıyor! Çanakkale'de udumbara çiçeği görüldü

Yaprak ve kiraz üzerinde iki gün koruyabildiği çiçeği akrabalarına ve arkadaşlarına da heyecanla gösteren Ayhan, "Bu çiçeğe ilişkin bir bilgiyi daha önce okumuştum. Aklıma geldi, çiçeği gördükten sonra araştırınca Budizmin inancına göre cennetten gelen hayır çiçeği olan Udumbara olduğunu öğrendim. Babamla paylaştım. Kirazda da vardı ama kirazdaki düştü. Sonra kiraz yaprağında fark ettim. Dikkatimi çekti. Kiraz yaprağını kopardığımda daha canlıydı ve çok belliydi. Araştırıp detaylı bilgi sahibi olduktan sonra saklamak istedim" dedi.