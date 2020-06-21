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3 bin yılda bir açıyor! Çanakkale'de udumbara çiçeği görüldü
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Beybaş köyünde, ailesiyle birlikte kiraz hasadı yapan Zeynep Ayhan (18), dinlenmek için mola verip altında oturduğu ağacı incelerken bir kiraz ve yaprağın üzerinde, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğini fark etti. Ayhan, "Yaptığım araştırmada, Budizm inancına göre bunun cennetten gelen hayır çiçeği olduğunu öğrendim" dedi.
Giriş Tarihi: 21.06.2020 10:38Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 10:39