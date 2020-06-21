21 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 3 bin yılda bir açıyor! Çanakkale'de udumbara çiçeği görüldü

3 bin yılda bir açıyor! Çanakkale'de udumbara çiçeği görüldü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Beybaş köyünde, ailesiyle birlikte kiraz hasadı yapan Zeynep Ayhan (18), dinlenmek için mola verip altında oturduğu ağacı incelerken bir kiraz ve yaprağın üzerinde, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğini fark etti. Ayhan, "Yaptığım araştırmada, Budizm inancına göre bunun cennetten gelen hayır çiçeği olduğunu öğrendim" dedi.

Giriş Tarihi: 21.06.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 10:39
  • 1
  • 12
3 bin yılda bir açıyor! Çanakkale'de udumbara çiçeği görüldü

Umurbey beldesine bağlı Beybaş köyünde ailesiyle birlikte yaşayan ve üniversite sınavına girmeye hazırlanan Zeynep Ayhan, kiraz hasadı yaparken gözle görülmesi zor olan ve 'avatar' da denilen 'udumbara' çiçeğini fark etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
3 bin yılda bir açıyor! Çanakkale'de udumbara çiçeği görüldü

Çalışmaya mola verip kiraz ağacının altında oturduğu sırada bir kiraz ve yaprağın üzerinde daha önceden de bir kitapta okuduğu ve bilgi sahibi olduğu Udumbara çiçeğini görüp, heyecanla babası Muammer Ayhan'a gösterdi.

  • 3
  • 12
3 bin yılda bir açıyor! Çanakkale'de udumbara çiçeği görüldü

Zeynep Ayhan, Budizm efsanesinde yer alan ve 'cennetten gelen hayır' olarak bilinen çapı 7 mm, gövdesi ise 1 mm olan efsane çiçeği bulduğu için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

  • 4
  • 12
3 bin yılda bir açıyor! Çanakkale'de udumbara çiçeği görüldü

Budistlerin inandığı efsaneye göre, 'udumbara' çiçeğinin özel ve değerli bir tür olduğunu ifade eden Zeynep Ayhan, çiçek sönünceye kadar kiraz ve yaprağı özenle saklamaya karar verdi.

  • 5
  • 12
3 bin yılda bir açıyor! Çanakkale'de udumbara çiçeği görüldü

Yaprak ve kiraz üzerinde iki gün koruyabildiği çiçeği akrabalarına ve arkadaşlarına da heyecanla gösteren Ayhan, "Bu çiçeğe ilişkin bir bilgiyi daha önce okumuştum. Aklıma geldi, çiçeği gördükten sonra araştırınca Budizmin inancına göre cennetten gelen hayır çiçeği olan Udumbara olduğunu öğrendim. Babamla paylaştım. Kirazda da vardı ama kirazdaki düştü. Sonra kiraz yaprağında fark ettim. Dikkatimi çekti. Kiraz yaprağını kopardığımda daha canlıydı ve çok belliydi. Araştırıp detaylı bilgi sahibi olduktan sonra saklamak istedim" dedi.