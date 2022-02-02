02 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 3 aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? Üç aylar orucu fazileti...

3 aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? Üç aylar orucu fazileti...

Üç aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? İslam dünyasında mübarek kabul edilen üç aylar bugün başladı. Mübarek üç ayların gelmesiyle birlikte oruç ibadeti de araştırılmaya başlandı. Üç aylarda oruç tutmak isteyen vatandaşlar, hangi zamanlarda oruç tutulması gerektiğini merak ediyor. Peki, 3 aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? Üç aylar orucu fazileti nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2022 12:48
  • 1
  • 13
3 aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? Üç aylar orucu fazileti...

3 aylar orucu ne zaman tutulur? İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanan mübarek üç aylar başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisinde barındıran üç ayların gelmesiyle birlikte kaç gün oruç tutulacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üç aylar orucu hakkında açıklama geldi. Peki, 3 aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? Üç aylar orucu fazileti nedir? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
3 aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? Üç aylar orucu fazileti...

ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. İşte Diyanet'in açıklaması...

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

  • 3
  • 13
3 aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? Üç aylar orucu fazileti...

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

  • 4
  • 13
3 aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? Üç aylar orucu fazileti...

ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Nafile oruçlara niyet şu şekilde yapılmaktadır; "Niyet Ettim Allah rızası için nafile oruç tutmaya."

Kaza oruçlarına niyet şu şekilde yapılmaktadır; "Niyet ettim Allah rızası için en son kazaya kalan Ramazan orucunun kazasını tutmaya."

  • 5
  • 13
3 aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? Üç aylar orucu fazileti...

ÜÇ AYLARDA ÇEKİLECEK TESBİHATLAR

Recebin ilk günü ALLAH(c.c.) rızası için iki rekat nafile namaz kılınır.Sonra samimiyetle günahlara tevbe edilir.

111 defa''ALLAH(c.c.)ümme salli ala MUHAMMED'' diye Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirilir.

Akabinde 1660 defa : ''Ya ALLAH(c.c.)'' diye tesbih çekilir.