02 Şubat 2022, Çarşamba
3 aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? Üç aylar orucu fazileti...
Üç aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? İslam dünyasında mübarek kabul edilen üç aylar bugün başladı. Mübarek üç ayların gelmesiyle birlikte oruç ibadeti de araştırılmaya başlandı. Üç aylarda oruç tutmak isteyen vatandaşlar, hangi zamanlarda oruç tutulması gerektiğini merak ediyor. Peki, 3 aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? Üç aylar orucu fazileti nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 02.02.2022 12:48
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