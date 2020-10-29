29 Ekim'de kargolar kapalı mı, açık mı? Bugün Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT Kargo çalışacak mı?

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG kargo şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

Kargolarınızın durumu, gönderilerinize ilişkin sorularınız ve MNG Kargo'ya ilişkin diğer konular için 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.