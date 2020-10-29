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29 Ekim'de kargolar kapalı mı, açık mı? Bugün Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT Kargo çalışacak mı?
Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim'de kargolar çalışacak mı? Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim tarihinde kargo göndermek isteyen ya da kargo bekleyen vatandaşlar, kargo şirketlerinin bugün çalışıp çalışmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 29 Ekim'de kargolar kapalı mı, açık mı? Bugün Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT Kargo çalışacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 29.10.2020 10:04Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 10:13