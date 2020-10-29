29 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 29 Ekim'de kargolar kapalı mı, açık mı? Bugün Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT Kargo çalışacak mı?

29 Ekim'de kargolar kapalı mı, açık mı? Bugün Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT Kargo çalışacak mı?

Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim'de kargolar çalışacak mı? Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim tarihinde kargo göndermek isteyen ya da kargo bekleyen vatandaşlar, kargo şirketlerinin bugün çalışıp çalışmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 29 Ekim'de kargolar kapalı mı, açık mı? Bugün Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT Kargo çalışacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.10.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 10:13
  • 1
  • 9
29 Ekim'de kargolar kapalı mı, açık mı? Bugün Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT Kargo çalışacak mı?

29 Ekim kargolar açık mı? sorusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 29 Ekim tarihinde kargoların açık olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Kargo şirketlerinde işleri olan vatandaşlar internet üzerinden konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Yazımızdan kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığı konusunda merak edilenlere ulaşabilirsiniz. Peki, 29 Ekim'de kargolar kapalı mı, açık mı? Bugün Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT Kargo çalışacak mı? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
29 Ekim'de kargolar kapalı mı, açık mı? Bugün Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT Kargo çalışacak mı?

29 EKİM'DE KARGOLAR KAPALI MI, AÇIK MI?

29 Ekim tarihi resmi tatil olduğu için PTT Kargo ve özel kargo şirketleri ile bankalar, vergi daireleri, okullar, nüfus müdürlükleri kısacası tüm kamu kurumları kapalı olacak.

  • 3
  • 9
29 Ekim'de kargolar kapalı mı, açık mı? Bugün Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT Kargo çalışacak mı?

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo cumartesi günleri 09.00 - 17.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

  • 4
  • 9
29 Ekim'de kargolar kapalı mı, açık mı? Bugün Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT Kargo çalışacak mı?

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG kargo şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

Kargolarınızın durumu, gönderilerinize ilişkin sorularınız ve MNG Kargo'ya ilişkin diğer konular için 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

  • 5
  • 9
29 Ekim'de kargolar kapalı mı, açık mı? Bugün Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT Kargo çalışacak mı?

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo hafta içi 08:30 ile 18:00 arasında hizmet veriyor. Hafta sonları ise cumartesi 08:30 ile 13:00 arasında çalışıyor. Pazar günleri ise tüm şubeler kapalı olacak. Bu çalışma saatlerinde Türkiye genelinde bulunan tüm Aras Kargo şubeleri için geçerlidir.