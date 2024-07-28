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28 Şubat kafası! Düzce’de site sakininden skandal: Haşemayla havuza girmesine izin vermedi | "Bu ayrımcılığa giriyor"

Türkiye'de derin yaralar açan ve tarihe postmodern bir darbe olarak geçen 28 Şubat zihniyeti bu kez de Düzce'de yaşandı. İddiaya göre, Akçakoca ilçesinde site sakini kadın, yazlığının havuzuna haşemayla girmesine izin verilmediği gerekçesiyle emniyete şikayette bulundu. Yönetici ve site sakini gözaltına alındı. İşte "pes" dedirten olayın detayları....

Giriş: 28.07.2024 22:13
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28 Şubat kafası! Düzce’de site sakininden skandal: Haşemayla havuza girmesine izin vermedi

Türkiye'de derin yaralar açan ve tarihe postmodern bir darbe olarak geçen 28 Şubat zihniyeti bu kez de Düzce'de yaşandı.

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28 Şubat kafası! Düzce’de site sakininden skandal: Haşemayla havuza girmesine izin vermedi

Ayazlı Mahallesi'ndeki sitenin sakinlerinden M.A, ortak havuza haşemayla girdiği sırada önce görevli, ardından da site yöneticisi tarafından yasak olduğu gerekçesiyle uyarıldı.

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28 Şubat kafası! Düzce’de site sakininden skandal: Haşemayla havuza girmesine izin vermedi

Haşemayla girmesi halinde havuzun kullanıma kapatılacağının söylenmesi üzerine M.A, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

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28 Şubat kafası! Düzce’de site sakininden skandal: Haşemayla havuza girmesine izin vermedi

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kadın, "Ben girmeye devam edeceğim. Bu ayrımcılığa giriyor

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28 Şubat kafası! Düzce’de site sakininden skandal: Haşemayla havuza girmesine izin vermedi

Herkes dilediği gibi giriyor. Burası benim özel mülküm" diyerek kendisini uyaran kişilere tepki gösterdi.