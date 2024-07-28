28 Şubat kafası! Düzce’de site sakininden skandal: Haşemayla havuza girmesine izin vermedi | "Bu ayrımcılığa giriyor"

Türkiye'de derin yaralar açan ve tarihe postmodern bir darbe olarak geçen 28 Şubat zihniyeti bu kez de Düzce'de yaşandı. İddiaya göre, Akçakoca ilçesinde site sakini kadın, yazlığının havuzuna haşemayla girmesine izin verilmediği gerekçesiyle emniyete şikayette bulundu. Yönetici ve site sakini gözaltına alındı. İşte "pes" dedirten olayın detayları....