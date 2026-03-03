CANLI YAYIN
28 Şubat kafası akademiye sıçradı! İzmir’de profesörden skandal mesaj: Başörtülü meslektaşına küfür yağdırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

28 Şubat zihniyeti bu kez akademik camiada kendini gösterdi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde bir profesör, başörtülü kadın meslektaşının fotoğrafını WhatsApp grubunda paylaşarak küfür yağdırdı. Bunun üzerine skandal olay yargıya taşınırken mağdur akademisyen T.Ş.'nin avukatı, köhne zihniyetin hala cesaret bulduğunu belirterek 100 bin TL'lik tazminat davası açtıklarını açıkladı. Ayrıca kazanılacak tazminat hayır kurumlarına bağışlanacak.

Türkiye'nin hafızasında derin izler bırakan 28 Şubat'ın üzerinden 29 yıl geçmesine rağmen, o karanlık zihniyet hala kendini gösteriyor.

Son olarak İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) bünyesinde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi T.Ş.'nin online ders esnasında çekilmiş başörtülü fotoğrafı, aynı üniversitede görevli Prof. Dr. M.B. tarafından, içinde öğrencilerin de bulunduğu bir WhatsApp grubunda paylaşıldı. Paylaşımın altına kadın akademisyenin şahsına ve dini değerlerine yönelik küfürler yazıldığı öne sürüldü. Olayı bir Öğretmenler Günü'nde öğrencisinden gelen e-posta ile öğrenen T.Ş., hukuk mücadelesi başlattı

100 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından dosya önce üniversiteye gönderildi, ardından 'görev kapsamında olmadığı' gerekçesiyle savcılığa iade edildi. Savcılık, eylemi "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçu kapsamında değerlendirerek şüphelinin adli para cezasını (ön ödeme) yatırması üzerine takipsizlik kararı verdi. Bu kararın kesinleşmesiyle birlikte mağdur akademisyen, inancına yönelik saldırının manevi telafisi için 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Mağdur akademisyen T.Ş.'nin avukatı Emrah Yolcu, olayın doğrudan başörtüsü ve inanç odaklı olduğunu vurguladı.

"BU KÖR ZİHNİYETLE MÜCADELE EDECEĞİZ"
Konuya ilişkin Yolcu, şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilimiz maalesef inançlarından ötürü üzüntü verici bir olayla karşı karşıya kalmıştır. Müvekkilimizin bir online ders sırasında alınan görüntüsü, başka bir akademisyen tarafından kurulan WhatsApp grubunda izinsiz bir şekilde paylaşılmıştır. Bu paylaşım üzerine, grupta bulunan bir diğer akademisyen müvekkilimize yönelik ağır hakaretlerde bulunmuş ve dini değerlere alenen saldırıda bulunmuştur. Şahıs suçunu inkar etmemiş; aksine müvekkilimizi tanımadığını belirterek yaptığından pişman olduğunu söylemiştir. Ancak tanımadığı bir insana doğrudan kılık kıyafeti ve dini değerleri üzerinden bu derece ağır hakaretler etmesi, sahip olduğu zihniyeti açıkça ortaya koymaktadır. Belli ki müvekkilimiz, sadece başörtülü olduğu ve inancını yansıttığı için hedef alınmıştır."

"28 ŞUBAT KARANLIĞINA DÖNÜLMEYECEK"
Avukat Emrah Yolcu, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yaşanan başörtülü akademisyen vakasına ilişkin, "Türkiye bir daha 28 Şubat'ın karanlık günlerine geri dönmeyecek. Müvekkilimiz hem kadın hem inançlı bir akademisyen olarak sindirilmeye çalışılıyor. Bu kör zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Öte yandan Tazminat davası devam ediyor, kazanılacak miktar hayır kurumlarına bağışlanacak.

