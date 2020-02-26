26 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

28 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu...BİM aktüel katalog Meizu, HP ve Philips fırsatları! İşte, BİM'de bu hafta!

BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Şubat Cuma günü satışa çıkacak ürünleri tanıtıyor. BİM'de bu hafta birbirinden hesaplı ürünler dikkat çekti. BİM aktüel katalog 28 Şubat ürünleri geniş yelpazede olmasıyla dikkat çekiyor. İndirimli ürünler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, BİM aktüel ürünler 28 Şubat kataloğunda bu hafta neler var? Katalogda bu hafta Meizu M6 cep telefonu, Philips buhar kazanlı ütü, HP Wi-Fi yazıcı gibi ürünler göze çarpıyor. İşte, BİM aktüel indirimli ürünler listesi!

Giriş Tarihi: 26.02.2020 15:13 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 15:13
  • 1
  • 52
28 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu...BİM aktüel katalog Meizu, HP ve Philips fırsatları! İşte, BİM'de bu hafta!

BİM aktüel ürünler kataloğu alışveriş sever vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 28 Şubat BİM aktüel katalog tüketicilere hesaplı ürünler sunuyor. Türkiye'nin birçok mahallesinde bulunan BİM marketleri, her Cuma satışa çıkardığı aktüel ürünlerle dikkat çekiyor. BİM aktüelde bu hafta; Meizu M6 cep telefonu, Philips buhar kazanlı ütü, HP Wi-Fi yazıcı ürünleri göze çarpıyor. İşte, haftanın dikkat çeken 28 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! (28 ŞUBAT CUMA)

  • 2
  • 52
28 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu...BİM aktüel katalog Meizu, HP ve Philips fırsatları! İşte, BİM'de bu hafta!

M6 Cep Telefonu MEIZU

• 4.5 G

• Android işlemci; Android 7.0

• 5.7 inch HD + ekran

• 3 GB Ram

• 32 GB dahili hafıza

• 1.5 GHz 8 Çekirdek İşlemci

• 13 MP + 2 MP arka kamera

• 8 MP ön kamera

• Parmak izi okuyucu arka kapakta 3300 mAh batarya

• 128 GB'a kadar arttırılabilir hafıza

  • 3
  • 52
28 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu...BİM aktüel katalog Meizu, HP ve Philips fırsatları! İşte, BİM'de bu hafta!

Buhar Kazanlı Ütü

• Çıkarılabilir su haznesi

• 100 g/dk sürekli buhar

• Ütüleme sırasında su dolumu yapılabilir

• Kireç temizleme zamanını ses ve ışık ile hatırlatan Smart Calc Clean sistemi

• Isınma süresi 2 dakika

• Seramik taban

• Dikey buhar püskürtme

  • 4
  • 52
28 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu...BİM aktüel katalog Meizu, HP ve Philips fırsatları! İşte, BİM'de bu hafta!

HP Wi-Fi Yazıcı Deskjet 2633 All-In-One

• Baskı, tarama, kopyalama fonksiyonları

• Wi-Fi ile kablosuz bağlantı özelliği

• Otomatik büyütmeli fotokopi

• Uygun kağıt ile renkli baskılar için 4800x1200 px kadar baskı çözünürlüğü

  • 5
  • 52
28 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu...BİM aktüel katalog Meizu, HP ve Philips fırsatları! İşte, BİM'de bu hafta!