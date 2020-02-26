28 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu...BİM aktüel katalog Meizu, HP ve Philips fırsatları! İşte, BİM'de bu hafta!

BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Şubat Cuma günü satışa çıkacak ürünleri tanıtıyor. BİM'de bu hafta birbirinden hesaplı ürünler dikkat çekti. BİM aktüel katalog 28 Şubat ürünleri geniş yelpazede olmasıyla dikkat çekiyor. İndirimli ürünler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, BİM aktüel ürünler 28 Şubat kataloğunda bu hafta neler var? Katalogda bu hafta Meizu M6 cep telefonu, Philips buhar kazanlı ütü, HP Wi-Fi yazıcı gibi ürünler göze çarpıyor. İşte, BİM aktüel indirimli ürünler listesi!