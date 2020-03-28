28 Mart İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Cumartesi günü BEDAŞ planlı kesinti programı

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Mart Cumartesi günü yapılacak olanlı elektrik kesintisi programı açıklandı. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un bazı ilçelerinde Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 28 Mart Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi programı...