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28 Mart İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Cumartesi günü BEDAŞ planlı kesinti programı

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Mart Cumartesi günü yapılacak olanlı elektrik kesintisi programı açıklandı. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un bazı ilçelerinde Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 28 Mart Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi programı...

Giriş Tarihi: 28.03.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 10:37
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28 Mart İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Cumartesi günü BEDAŞ planlı kesinti programı

28 Mart İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından 28 Mart Cumartesi günü elektrik kesintisi programı açıklandı. Yapılan açıklamada, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 28 Mart Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi başlangıç-bitiş saati...

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28 Mart İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Cumartesi günü BEDAŞ planlı kesinti programı

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? (28 MART)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-EŞKİNOZ CD,143 SK,140 SK,139 SK 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407776)

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28 Mart İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Cumartesi günü BEDAŞ planlı kesinti programı

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah DEREBOYU 1 sk / BAHÇEKÖY YENİ mah PUSULA sk / EMİRGAN mah EMİRGAN ÇEŞMESİ, HEKİM TAHSİN, KALAMIŞ, KORU YOKUŞU, KORU YOLU., SAKIP SABANCI sk / YENİKÖY mah DOKTOR CEVAT KERİM İNCEDAYI, KÖYBAŞI, NAR ÇİÇEĞİ, İSTİNYE İSKELESİ ÇIKMAZI sk / İSTİNYE mah ADASU, ALINTERİ, ASIM BABA ÇIKMAZI, BALYEMEZ ÇIKMAZI, BAYIR ÇIKMAZI, BOSTAN KORU ÜSTÜ, BOSTAN ÜSTÜ, BOĞAZİÇİ, DERE., DEREBOYU., DOKTOR CEVAT KERİM İNCEDAYI, DOKTOR HİLMİ ALANTAR, DOKTOR NURETTİN CANKAT, DOKTOR NİHAT REŞİT, ESKİ HARMANLAR, HAMAM, HAMAM ÜSTÜ, HAVUZLU BOSTAN, KAYIKÇI HÜSNÜ, KORU, KURŞUNLU, MAHMUT ÇAVUŞ, MEHMET ŞÜKRÜ, MEHTER, MEKAN, MENZİL ÇIKMAZI, METANET ÇIKMAZI, MEZARLIK ÜSTÜ, MISRA, MÜJDE ÇIKMAZI, NADİDE ÇIKMAZI, NAME, ORTAKÇI ÇIKMAZI, OZAN ÇIKMAZI, PİKNİK, RESSAM HİKMET ONAT, SARIYER, TÜRKÜ, YEŞİLCE ÇIKMAZI, ÇAKIROĞLU ÇIKMAZI, ÇAPARİ, ÇAYIR, ÇAYIR MAHALLESİ, ÇİLEKLİ, ÇİM ÇIKMAZI, İSMAİL GALİP ERCAN, İSTİNYE, İSTİNYE CAMİ, İSTİNYE İSKELESİ ÇIKMAZI, ŞEHİT CAVİT UÇAN, ŞEHİT HALİL İBRAHİM sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411146)

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28 Mart İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Cumartesi günü BEDAŞ planlı kesinti programı

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah HOCA AHMET YESEVİ, KUZEY, MURAKIP, YENİYOL sk 01:00-02:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415530)

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28 Mart İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Cumartesi günü BEDAŞ planlı kesinti programı

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2632., GENÇ OSMAN sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415491)