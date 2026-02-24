26 yıllık evliliği bitiren kanlı pusu! Cinayet öncesi kan donduran paylaşım
26 yıllık eşi Gülten Ürkmez'i otobüs durağında başına tek el ateş ederek öldüren Serkan Ürkmez'in, cinayetten önce sosyal medya hesabından silah fotoğrafı paylaştığı ve dikkat çeken ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Çiftin oğlunun ifadesinde ise babasının cinayeti planlayarak gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
İstanbul Çatalca'da, 26 yıllık eşini durakta beklerken başından vurarak hayattan koparan cani koca Serkan Ürkmez'in cinayetten bir gün önce sosyal medya hesabından silah fotoğrafı paylaşıp, cinayet günü ise kadının işyerine "Seni ölümsüz sevdim" yazılı çelenk gönderdiği ortaya çıktı.
Çiftin oğlu Bertu Ürkmez ifadesinde, babasının cinayeti planlayarak işlediğini söyledi.
CİNAYET "GELİYORUM" DEDİ
Sabah'ın haberine göre Gülten Ürkmez (41), henüz 15 yaşındayken 1999'da, o dönem 22 yaşında olan Serkan Ürkmez'e kaçarak evlendi. 4 çocuk sahibi olan çiftin oğulları Berkan, 23 Temmuz 2025'te geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti.
Çiftin arasında bir süredir yaşanan anlaşmazlık Berkan'ın ölümüyle daha da derinleşti. İddiaya göre kumar ve alkol batağına saplanan Serkan Ürkmez eşine şiddet uygulamaya başladı.
SİLAH PAYLAŞTI
Bu durumdan rahatsız olan çocukları, baba Ürkmez'i evden uzaklaştırdı. 21 Şubat günü diş randevusu için evden çıkan Gülten Ürkmez, saat 13.35'te otobüs durağına geldi. Bu sırada motosikletle durakta bekleyen Serkan Ürkmez, eşine yaklaşarak başının arkasına tek el ateş etti.