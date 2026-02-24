26 yıllık evliliği bitiren kanlı pusu! Cinayet öncesi kan donduran paylaşım

Gülten Ürkmez olay yerinde hayatını kaybederken, cani koca motosikletle kayıplara karıştı. Kaçtığı sırada motordan düşerek yakalanan Serkan Ürkmez ise hastaneye kaldırıldı.

Zanlının üzerinden çıkan tabancanın ise seri numarasının kazınmış olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısının cinayetten bir gün önce sosyal medya hesabından bir masa üzerindeki silah fotoğrafını "Birazdan her şey son bulacak" notuyla paylaştığı, cinayetten saatler önce ise eşinin işyerine "Seni ölümsüz sevdim" yazılı çelenk gönderdiği belirlendi.

Bir diğer paylaşımda ise eşi Gülten'in fotoğrafına yer vererek, "Arıyorum, 26 yıllık eşim ret veriyorsa kime ne diyebilirim" yazdığı kaydedildi. Katil zanlısının cep telefonundan çelenk fotoğrafının cinayetten 1 saat önce çekildiği saptanırken, telefondan kumar sitelerinden çok sayıda alınan mesaja ve silah fotoğraflarına rastlandı.

OĞLUNU DA TEHDİT ETMİŞ

Katil zanlısı Serkan Ürkmez'in oğlu Bertu Ürkmez ifadesinde, annesinden duyduğu kadarıyla babasının bir kavga sırasında, "Oğlunu üzerimden çek, yoksa ikinci bir vaka yaşanacak" şeklinde tehditler savurduğunu, burada "ikinci vaka" ifadesiyle yaklaşık 7 ay önce hayatını kaybeden ağabeyi Berkan Ürkmez'in ölümüne atıfta bulunulduğunu düşündüğünü belirtti. Ürkmez, babasının bu cinayeti hiç kimsenin baskısı veya tesiri altında kalmadan, tamamen kendi iradesiyle, tasarlayarak ve planlayarak işlediğine inandığını sözlerine ekledi.