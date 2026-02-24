CANLI YAYIN
26 yıllık evliliği bitiren kanlı pusu! Cinayet öncesi kan donduran paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi

26 yıllık eşi Gülten Ürkmez'i otobüs durağında başına tek el ateş ederek öldüren Serkan Ürkmez'in, cinayetten önce sosyal medya hesabından silah fotoğrafı paylaştığı ve dikkat çeken ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Çiftin oğlunun ifadesinde ise babasının cinayeti planlayarak gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

İstanbul Çatalca'da, 26 yıllık eşini durakta beklerken başından vurarak hayattan koparan cani koca Serkan Ürkmez'in cinayetten bir gün önce sosyal medya hesabından silah fotoğrafı paylaşıp, cinayet günü ise kadının işyerine "Seni ölümsüz sevdim" yazılı çelenk gönderdiği ortaya çıktı.

Çiftin oğlu Bertu Ürkmez ifadesinde, babasının cinayeti planlayarak işlediğini söyledi.

CİNAYET "GELİYORUM" DEDİ
Sabah'ın haberine göre Gülten Ürkmez (41), henüz 15 yaşındayken 1999'da, o dönem 22 yaşında olan Serkan Ürkmez'e kaçarak evlendi. 4 çocuk sahibi olan çiftin oğulları Berkan, 23 Temmuz 2025'te geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Çiftin arasında bir süredir yaşanan anlaşmazlık Berkan'ın ölümüyle daha da derinleşti. İddiaya göre kumar ve alkol batağına saplanan Serkan Ürkmez eşine şiddet uygulamaya başladı.

SİLAH PAYLAŞTI
Bu durumdan rahatsız olan çocukları, baba Ürkmez'i evden uzaklaştırdı. 21 Şubat günü diş randevusu için evden çıkan Gülten Ürkmez, saat 13.35'te otobüs durağına geldi. Bu sırada motosikletle durakta bekleyen Serkan Ürkmez, eşine yaklaşarak başının arkasına tek el ateş etti.

Gülten Ürkmez olay yerinde hayatını kaybederken, cani koca motosikletle kayıplara karıştı. Kaçtığı sırada motordan düşerek yakalanan Serkan Ürkmez ise hastaneye kaldırıldı.

Zanlının üzerinden çıkan tabancanın ise seri numarasının kazınmış olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısının cinayetten bir gün önce sosyal medya hesabından bir masa üzerindeki silah fotoğrafını "Birazdan her şey son bulacak" notuyla paylaştığı, cinayetten saatler önce ise eşinin işyerine "Seni ölümsüz sevdim" yazılı çelenk gönderdiği belirlendi.

Bir diğer paylaşımda ise eşi Gülten'in fotoğrafına yer vererek, "Arıyorum, 26 yıllık eşim ret veriyorsa kime ne diyebilirim" yazdığı kaydedildi. Katil zanlısının cep telefonundan çelenk fotoğrafının cinayetten 1 saat önce çekildiği saptanırken, telefondan kumar sitelerinden çok sayıda alınan mesaja ve silah fotoğraflarına rastlandı.

OĞLUNU DA TEHDİT ETMİŞ
Katil zanlısı Serkan Ürkmez'in oğlu Bertu Ürkmez ifadesinde, annesinden duyduğu kadarıyla babasının bir kavga sırasında, "Oğlunu üzerimden çek, yoksa ikinci bir vaka yaşanacak" şeklinde tehditler savurduğunu, burada "ikinci vaka" ifadesiyle yaklaşık 7 ay önce hayatını kaybeden ağabeyi Berkan Ürkmez'in ölümüne atıfta bulunulduğunu düşündüğünü belirtti.

Ürkmez, babasının bu cinayeti hiç kimsenin baskısı veya tesiri altında kalmadan, tamamen kendi iradesiyle, tasarlayarak ve planlayarak işlediğine inandığını sözlerine ekledi.

