26 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Fitness, pilates, yoga ürünleri dikkat çekiyor! ŞOK'tan "Aman Kaçırma" kampanyası

ŞOK 26 Mayıs indirimleri başladı. ŞOK marketlerin her hafta satışa sunduğu çarşamba kampanyaları arasında bu hafta spor ürünleri dikkat çekiyor. Pilates, fitness ve yoga ile ilgilenenler için sürpriz ürünleri satışa çıkaran ŞOK marketler, yayımladığı 26 Mayıs kataloğu ile bu hafta hangi ürünlerin olacağını duyurdu. ŞOK "Aman Kaçırma" kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte ŞOK 26 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 26.05.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 09:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL