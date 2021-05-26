26 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 26 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Fitness, pilates, yoga ürünleri dikkat çekiyor! ŞOK'tan "Aman Kaçırma" kampanyası

26 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Fitness, pilates, yoga ürünleri dikkat çekiyor! ŞOK'tan "Aman Kaçırma" kampanyası

ŞOK 26 Mayıs indirimleri başladı. ŞOK marketlerin her hafta satışa sunduğu çarşamba kampanyaları arasında bu hafta spor ürünleri dikkat çekiyor. Pilates, fitness ve yoga ile ilgilenenler için sürpriz ürünleri satışa çıkaran ŞOK marketler, yayımladığı 26 Mayıs kataloğu ile bu hafta hangi ürünlerin olacağını duyurdu. ŞOK "Aman Kaçırma" kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte ŞOK 26 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 26.05.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 09:11
  • 1
  • 23
26 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Fitness, pilates, yoga ürünleri dikkat çekiyor! ŞOK'tan Aman Kaçırma kampanyası

ŞOK çarşamba indirimleri neler? 26 Mayıs Çarşamba tarihli ŞOK aktüel ürünler satışa çıktı. ŞOK müşterilerinin yakından takip ettiği katalogda spor malzemeleri dikkat çekiyor. Koşu bandı, manyetik bisiklet, sporcu kıyafetleri, pilates/yoga topu, çelik atlama ipi, el yayı, dumbell seti, twister, çok fonksiyonlu egzersiz aleti gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. İşte ŞOK marketlerin çarşamba kampanyaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
26 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Fitness, pilates, yoga ürünleri dikkat çekiyor! ŞOK'tan Aman Kaçırma kampanyası

Target 90S Masajlı Koşu Bandı

• 90 kg taşıma kapasitesi • Kurulu ebat: 152,5 x 69 x 112 cm,Katlı ebat: 69 x 71 x 136 cm • MP3 uyumlu, dahili hoparlör •Motor gücü: 2,60 HP • Hız minimum: 0,8 km/sa • Hız maksimum: 12 km/sa • Katlanabilir ve rahatça taşınabilir • Yıpranmaz, ezilmez • Hız, kalori, mesafe, program ve egzersiz süre bilgileri göstergeden görülebilir • 12 program seçeneği • Energy saver sistemi ile aylık ortalama sadece 0,90kw elektirik tüketimi sağlar • Demonte teslim, kurulum müşteriye aittir

  • 3
  • 23
26 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Fitness, pilates, yoga ürünleri dikkat çekiyor! ŞOK'tan Aman Kaçırma kampanyası

Orbitrack

•Kurulu Ebatları: 98x68x151 cm• Taşıma Kapsitesi: 90 kg• Zaman, hız, kalori, scan ve mesafe bilgileri göstergeli • Çeşitli seviyelerde ayarlanabilen direnç ile çalışır sistem • Hareketli kollarının yüksekliği kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir • PU malzemeden üretilmiş selesi sayesinde hem oturarak hem de ayakta egzersiz yapılabilir • Ayarlanabilir sele • Demonte teslim, kurulum müşteriye aittir

  • 4
  • 23
26 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Fitness, pilates, yoga ürünleri dikkat çekiyor! ŞOK'tan Aman Kaçırma kampanyası

Fox Fitness R50 Kürek

• Taşıma kapasitesi 90 kg•Kurulu ebat : 110 x 78 x 66 cm• El tutamaç profil kalınlığı φ22x1,5mm• Kaydırma ana profil: 70x30x1,5mm•Tarama bilgi ekranı(Tüm teknik bilgilerinekranda sıra ile görünmesi)• LCD gösterge, göstergede zaman,mesafe, toplam sayım,toplam kalori harcama bilgisi• Akışkanlık sağlayan koltuk rulmanları• Ergonomik koltuk• Ayak kaymasını engelleyen ayak pedalı• Demonte teslim, kurulum müşteriye aittir

  • 5
  • 23
26 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Fitness, pilates, yoga ürünleri dikkat çekiyor! ŞOK'tan Aman Kaçırma kampanyası

Fox Fitness 890 Manyetik Bisiklet

•Kurulu Ebatları: 118x46x85,5 cm• Max. taşıma kapasitesi: 100 kg• Manyetik sistemi sayesinde sessiz veakıcı çalışma sağlar• Tek pencereli LCD ekran göstergeye sahiptir• Pedal üzerindeki kayışların genişliğiniayağınıza göre ayarlayabilirsiniz• Tarama, zaman, kalori, hız, mesafe,toplam mesafe, nabız bilgileri görülebilir• Gösterge üzerine koyacağınıztablet veya telefon ileegzersizinizi keyifli bir hale getirebilirsiniz• Her iki tutma kolundan da istediğinizher zaman nabız ölçümü yapabilirsiniz• Disk Ağırlığı: 5 kg• Sele: Aşağı-yukarı doğru ayarlanabilir• Egzersizinizin zorluk seviyesini8 farklı seviyede ayarlayabilirsiniz • Demonte teslim, kurulum müşteriye aittir