25.dönem POMEM kadın PÖH alımı başvuru şartları neler? POMEM başvurusu nasıl yapılır?

25.dönem POMEM başvuruları resmen başladı. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın olmak üzere 2 bin öğrencinin alınacağı duyurulmuştu. POMEM ile alınan adaylar komiser yardımcısı olarak yetiştirilecek. Ayrıca 500 kadın özel harekat polisi alınacak. Adaylara başvurular için yaklaşık 10 günlük zaman dilimi verildi. Peki, 25.dönem POMEM kadın PÖH alımı başvuru şartları neler? POMEM başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 13:00 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 13:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





