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25.dönem POMEM kadın PÖH alımı başvuru şartları neler? POMEM başvurusu nasıl yapılır?

25.dönem POMEM başvuruları resmen başladı. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın olmak üzere 2 bin öğrencinin alınacağı duyurulmuştu. POMEM ile alınan adaylar komiser yardımcısı olarak yetiştirilecek. Ayrıca 500 kadın özel harekat polisi alınacak. Adaylara başvurular için yaklaşık 10 günlük zaman dilimi verildi. Peki, 25.dönem POMEM kadın PÖH alımı başvuru şartları neler? POMEM başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 13:00 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 13:03
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25.dönem POMEM kadın PÖH alımı başvuru şartları neler? POMEM başvurusu nasıl yapılır?

25.dönem POMEM başvuruları bugün itibarıyla başladı. 10 gün sürecek başvurularla komiser yardımcısı olarak yetiştirilecek 2 bin öğrenci alınacak. Öğrencilerin bin 800'ü erkek, 200'ü kadın olacak. Ayrıca 500 PÖH alımı yapılacak. PÖH'lerin tamamı kadın olacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar başvuru şekli, şartları ve süresi gibi konuları araştırıyor. Peki, 25.dönem POMEM kadın PÖH alımı başvuru şartları neler? POMEM başvurusu nasıl yapılır? İşte 25.dönem POMEM başvuruları ile ilgili merak edilenler...

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25.dönem POMEM kadın PÖH alımı başvuru şartları neler? POMEM başvurusu nasıl yapılır?

ÖZEL HAREKAT İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Özel harekat öğrenci adayları, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek. Söz konusu alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden ilan edilecek.

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25.dönem POMEM kadın PÖH alımı başvuru şartları neler? POMEM başvurusu nasıl yapılır?

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, 25. Dönem POMEM özel harekat branşında yetiştirilecek en az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 500 kadın öğrenci alınacak.

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25.dönem POMEM kadın PÖH alımı başvuru şartları neler? POMEM başvurusu nasıl yapılır?

Özel harekat öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylarda, lise mezunları için 2018 yılı KPSS P94 puan türünden en az 65, önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 65, lisans mezunları için 2018 veya 2019 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alma şartı aranıyor.

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25.dönem POMEM kadın PÖH alımı başvuru şartları neler? POMEM başvurusu nasıl yapılır?

Emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından lise mezunu olanların 2018 yılı KPSS P94 puan türünden en az 52, önlisans mezunlarının 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 52, lisans mezunlarının da 2018 veya 2019 yılı KPSS P3 puan türünden en az 48 puan almaları gerekiyor.