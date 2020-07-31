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Haberler Galeri 2543 metreden Başkan Erdoğan'a bayram selamı: Bizim gibi yaşlıları çok mutlu etti

2543 metreden Başkan Erdoğan'a bayram selamı: Bizim gibi yaşlıları çok mutlu etti

Uludağ'ın zirvesinde 2543 metre rakımda 55 yıldır çobanlık yapan Efe Dayı, hiç bir bayram şehre inmiyor. Derede banyo yapıp koyunlarının yanına yaptığı kulübede kalan 65 yaşındaki çoban, Türkiye gündemini el radyosundan takip ediyor. Koronavirüsten, Ayasoyfa'ya, Türkiye'nin otomobili TOGG'a kadar pek çok konuya hakim Efe dayı, Zirveden Başkan Erdoğan'a seslenip bayramını kutladı.

Giriş Tarihi: 31.07.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 10:18
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2543 metreden Başkan Erdoğan'a bayram selamı: Bizim gibi yaşlıları çok mutlu etti

Aslen Orta Asya Türk'ü olan Efe Gülbak, doğduğundan bu yana hayvanlarla iç içe yaşıyor. 1O yaşından itibaren babasından miras kalan Peygamberlik mesleği dediği çok sevdiği çobanlığı icra eden Efe Gülbak, 55 yıldır dağda koyun bakıyor.

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2543 metreden Başkan Erdoğan'a bayram selamı: Bizim gibi yaşlıları çok mutlu etti

Uludağ'ın eteklerindeki Mürseller köyünden ilk baharla birlikte koyunlarını alarak Uludağ'ın buz gibi pınarlarının aktığı Yedi Göller Mevkiine gelen Gülbak, kışa kadar burada hayvanları ile birlikte kalıyor. Yaklaşan kurban bayramı öncesi yetiştirdiği tüm kurbanlıkları aylar öncesinden alıcı bulan Efe dayı geri kalan zamanda koyunlardan sağdığı sütü ve bu sütten mayaladığı yoğurdu satarak geçimini sağlıyor.

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2543 metreden Başkan Erdoğan'a bayram selamı: Bizim gibi yaşlıları çok mutlu etti

55 yıldır bayramlarda bile şehir merkezine inmeyen Efe Gülbak, derelerde banyo yapıp koyunlarının yanında yaptığı kulübede yatıp kalkıyor. 2543 metre zirveyi karış karış bilen ve her yere yürüyerek giden Gülbak, 55 yıllık dağ hayatını şu şekilde anlatıyor:

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2543 metreden Başkan Erdoğan'a bayram selamı: Bizim gibi yaşlıları çok mutlu etti

"Bugünümüze şükürler olsun. 55 yıldır koyun bakıyorum. Kayıp olanların bulunmasına yardımcı oluyorum. Bir keresinde gözümün önünde uçak düştü uçağın bulunmasına yardımcı oldum. Yalnız yaşıyorum. Bayramda da buradayım Allah nice bayramlara çıkarsın. Devletimize, askerimize. polisimize, ormancılarımıza güç kuvvet versin. Bu halimize bin şükür. Peygamber mesleği, bunu yapmaya mecburum"

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2543 metreden Başkan Erdoğan'a bayram selamı: Bizim gibi yaşlıları çok mutlu etti

Başkan Erdoğan'a selam
2543 metrelik Uludağ'ın zirvesinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a selam edip bayramını kutlayan Efe Gülbak, "Cumhurbaşkanımız çok değerli bir adam. Hayvancılarımızı, bizim gibi yaşlıları çok mutlu etti, bayramı kutlu olsun, Allah nice bayramlara kavuştursun onu" dedi.