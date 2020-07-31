2543 metreden Başkan Erdoğan'a bayram selamı: Bizim gibi yaşlıları çok mutlu etti

Uludağ'ın eteklerindeki Mürseller köyünden ilk baharla birlikte koyunlarını alarak Uludağ'ın buz gibi pınarlarının aktığı Yedi Göller Mevkiine gelen Gülbak, kışa kadar burada hayvanları ile birlikte kalıyor. Yaklaşan kurban bayramı öncesi yetiştirdiği tüm kurbanlıkları aylar öncesinden alıcı bulan Efe dayı geri kalan zamanda koyunlardan sağdığı sütü ve bu sütten mayaladığı yoğurdu satarak geçimini sağlıyor.