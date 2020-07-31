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2543 metreden Başkan Erdoğan'a bayram selamı: Bizim gibi yaşlıları çok mutlu etti
Uludağ'ın zirvesinde 2543 metre rakımda 55 yıldır çobanlık yapan Efe Dayı, hiç bir bayram şehre inmiyor. Derede banyo yapıp koyunlarının yanına yaptığı kulübede kalan 65 yaşındaki çoban, Türkiye gündemini el radyosundan takip ediyor. Koronavirüsten, Ayasoyfa'ya, Türkiye'nin otomobili TOGG'a kadar pek çok konuya hakim Efe dayı, Zirveden Başkan Erdoğan'a seslenip bayramını kutladı.
Giriş Tarihi: 31.07.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 10:18
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