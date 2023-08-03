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250.000 TL'lik bu eski banknotu bulan yaşadı! Evinizin köşesinde servet yatıyor olabilir! Eğer sizde varsa...

Bir vatandaşın 21 yıldan fazla bir süredir elinde bulundurduğu eski banknot, büyük bir servetle satışa çıkarılıyor. Nadir bulunan ve tarihi değeri olan bu banknot, büyük ilgi uyandırarak binlerce TL'ye alıcı bulması bekleniyor. Koleksiyoncular ve tarih meraklıları, nadir fırsatları değerlendirerek bu eşsiz parçayı koleksiyonlarına katma şansını yakalamak için harekete geçiyorlar. Eğer sizde de varsa...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 14:15
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250.000 TL’lik bu eski banknotu bulan yaşadı! Evinizin köşesinde servet yatıyor olabilir! Eğer sizde varsa...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çalıştığı kurumda mutemetlik yapan bir vatandaşın, 21 yıldan fazla bir süredir elinde bulundurduğu banknot, servet değerinde ve üzerinde basım hatası olan nadir bir parça olarak gün yüzüne çıktı. Eski ve nadir banknot koleksiyoncuları için büyük bir ilgi uyandıran bu eşsiz parça, büyük bir servetle satışa çıkarılıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

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250.000 TL’lik bu eski banknotu bulan yaşadı! Evinizin köşesinde servet yatıyor olabilir! Eğer sizde varsa...

Konya'da ikamet eden bir vatandaş görev yaptığı zamanlarda, memur arkadaşlarının maaşlarını dağıtırken dikkatini çeken banknotta Atatürk resminin yüzünde damla gibi yansıyan bir basım hatası olduğunu fark etti.

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250.000 TL’lik bu eski banknotu bulan yaşadı! Evinizin köşesinde servet yatıyor olabilir! Eğer sizde varsa...

21 YILDIR SAKLIYORDU

O tarihten itibaren banknotu sakladı. Yaklaşık 21 yıldır özenle muhafaza edilen bu banknot artık satışa çıkacak.

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250.000 TL’lik bu eski banknotu bulan yaşadı! Evinizin köşesinde servet yatıyor olabilir! Eğer sizde varsa...

Banknotun orijinal olduğunu ve baskı hatası nedeniyle Atatürk'ün yüzünde gözyaşı damlası gibi bir iz bulunduğunu belirten vatandaş, "250 bin lira banknot o dönem maaşımın dörtte biriydi. Şimdi ise, 250 bin TL'ye satmaya hazırım. Satın almak isteyenler banknota bakabilirler" dedi.

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250.000 TL’lik bu eski banknotu bulan yaşadı! Evinizin köşesinde servet yatıyor olabilir! Eğer sizde varsa...

1992 yılında basılan ve 1999'da tedavülden kalkan banknot, günümüzde oldukça nadir bulunan ve koleksiyoncular tarafından aranan bir para birimi.