03 Ağustos 2023, Perşembe
250.000 TL'lik bu eski banknotu bulan yaşadı! Evinizin köşesinde servet yatıyor olabilir! Eğer sizde varsa...
Bir vatandaşın 21 yıldan fazla bir süredir elinde bulundurduğu eski banknot, büyük bir servetle satışa çıkarılıyor. Nadir bulunan ve tarihi değeri olan bu banknot, büyük ilgi uyandırarak binlerce TL'ye alıcı bulması bekleniyor. Koleksiyoncular ve tarih meraklıları, nadir fırsatları değerlendirerek bu eşsiz parçayı koleksiyonlarına katma şansını yakalamak için harekete geçiyorlar. Eğer sizde de varsa...
Giriş Tarihi: 03.08.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 14:15
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