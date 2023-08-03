250.000 TL’lik bu eski banknotu bulan yaşadı! Evinizin köşesinde servet yatıyor olabilir! Eğer sizde varsa...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çalıştığı kurumda mutemetlik yapan bir vatandaşın, 21 yıldan fazla bir süredir elinde bulundurduğu banknot, servet değerinde ve üzerinde basım hatası olan nadir bir parça olarak gün yüzüne çıktı. Eski ve nadir banknot koleksiyoncuları için büyük bir ilgi uyandıran bu eşsiz parça, büyük bir servetle satışa çıkarılıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...