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23 Nisan ile ilgili şiirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimler ve şiirler
23 Nisan şiirleri ve resimleri burada! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle evlerde kutlanacak olan 23 Nisan ile ilgili en güzel resim ve şiirleri sayfamızda bir araya getidik. Sosyal medyadan paylaşılabilecek en güzel içeriklere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirler resimler...
Giriş Tarihi: 23.04.2021 10:02
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