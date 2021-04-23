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Haberler Galeri 23 Nisan ile ilgili şiirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimler ve şiirler

23 Nisan ile ilgili şiirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimler ve şiirler

23 Nisan şiirleri ve resimleri burada! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle evlerde kutlanacak olan 23 Nisan ile ilgili en güzel resim ve şiirleri sayfamızda bir araya getidik. Sosyal medyadan paylaşılabilecek en güzel içeriklere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirler resimler...

Giriş Tarihi: 23.04.2021 10:02
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23 Nisan ile ilgili şiirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimler ve şiirler

23 Nisan şiirleri ve resimleri, günün en çok paylaşılanları arasında bulunuyor. Kovid-19 salgını nedeniyle bugün yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Salgın hastalığın gölgesinde evlerde kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel resimler ve şiirler araştırılıyor. Bu özel gün ile ilgili paylaşılabilecek resim ve şiirlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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23 Nisan ile ilgili şiirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimler ve şiirler

ŞU 23 NİSAN
Şu 23 Nisan'ı,
Ne kadar çok severim.
Neden diye sorsalar;
Kendi bayramım derim.

Hiçbir bayram veremez
Bana onun tadını,
Ata'm çocuk bayramı
Koymuş onun adını.

Yaşa 23 Nisan,
Sevinmeyen yok inan,
Saçtığın mutlulukla,
Neşe doluyor her yan.

Fahrünnisa Elmalı

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23 Nisan ile ilgili şiirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimler ve şiirler

23 NİSAN GÜNÜ
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

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23 Nisan ile ilgili şiirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimler ve şiirler

ÇOCUK BAYRAMI

Arkadaşlar, sevinelim,
Hep gülelim, eğlenelim;

Sıkılmasın hiç canımız;
Çünkü bugün bayramımız...

Oyun, alay, dernek düğün,
Hepsi bizim işte bugün...

Çocuklara hor bakmayın;
İncitmeyin, esirgeyin...

Ana yurdun oğlu, kızı,
Umut veren şen yıldızı.

Yarınları parlatacak;
Şenlenecek her bir ocak...

Korunacak cumhuriyet,
Yükselecek bu memleket...

Ekrem ŞENOZAN

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23 Nisan ile ilgili şiirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimler ve şiirler

EGEMENLİK ULUSUNDUR
Egemenlik ulusun olduğu günden beri,
Her gün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz.
Biz seyredenlerin kamşıyor gözleri,
Asırları yılların içinde aşıyoruz...
Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı;
Her geçen gün andırır bir 23 Nisanı.
Kalplerde inkılâbın bilinçli heyecanı,
Mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz.
Yolumuzda ışıktır demokratik meş'ale,
Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere.
Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele.
Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz.
Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;
Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut.
Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut...
En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz.

HALİL REFET TANIŞIK