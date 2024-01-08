HaberlerGaleri228 yıllık tarihi mekanı duyan İstanbullular hemen rotayı çeviriyor! Kimse bilmiyordu, define avcıları…
228 yıllık tarihi mekanı duyan İstanbullular hemen rotayı çeviriyor! Kimse bilmiyordu, define avcıları…
İstanbul'un keşfedilmeyi bekleyen güzellikleri arasında, henüz pek bilinmeyen bir noktayı duyunca çok şaşıracaksınız. Belki de bu noktayı daha önce duymamış olabilirsiniz, ancak İstanbul'da gezilecek yerler konusunda meraklı olanlar için oldukça ilginç bir keşif olabilir. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...