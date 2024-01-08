228 yıllık tarihi mekanı duyan İstanbullular hemen rotayı çeviriyor! Kimse bilmiyordu, define avcıları…

İstanbul'un gizemli güzellikleri arasında, henüz pek bilinmeyen bir noktayı keşfetmek sizi oldukça şaşırtabilir. Belki de daha önce duymadığınız bu detaylar, İstanbul'un turistik mekanlarına farklı bir bakış açısı getirebilir. Şehirdeki keşfedilmemiş bu özel nokta, meraklı gezginler ve kültürel zenginliklere ilgi duyanlar için gerçek bir sürpriz olabilir.