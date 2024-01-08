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228 yıllık tarihi mekanı duyan İstanbullular hemen rotayı çeviriyor! Kimse bilmiyordu, define avcıları…

İstanbul'un keşfedilmeyi bekleyen güzellikleri arasında, henüz pek bilinmeyen bir noktayı duyunca çok şaşıracaksınız. Belki de bu noktayı daha önce duymamış olabilirsiniz, ancak İstanbul'da gezilecek yerler konusunda meraklı olanlar için oldukça ilginç bir keşif olabilir. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2024 09:04
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228 yıllık tarihi mekanı duyan İstanbullular hemen rotayı çeviriyor! Kimse bilmiyordu, define avcıları…

İstanbul'un gizemli güzellikleri arasında, henüz pek bilinmeyen bir noktayı keşfetmek sizi oldukça şaşırtabilir. Belki de daha önce duymadığınız bu detaylar, İstanbul'un turistik mekanlarına farklı bir bakış açısı getirebilir. Şehirdeki keşfedilmemiş bu özel nokta, meraklı gezginler ve kültürel zenginliklere ilgi duyanlar için gerçek bir sürpriz olabilir.

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228 yıllık tarihi mekanı duyan İstanbullular hemen rotayı çeviriyor! Kimse bilmiyordu, define avcıları…

Azatlı Baruthanesi'nin Tarihi ve Önemi

Azatlı Baruthanesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde modern ordu yapılanmasının bir parçası olarak III. Selim tarafından 1794 yılında temelleri atılan bir yapıdır. Mehmet Şerif Efendi tarafından 1795-1796 yılları arasında inşa edilmiş olan bu tarihi yapı, Osmanlı ordusu için barut üretimi amacıyla kullanılmıştır. Yapı, Küçükçekmece Gölü'nün güneyinde yer almakta ve bugün Başakşehir ilçesinde bulunmaktadır.

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228 yıllık tarihi mekanı duyan İstanbullular hemen rotayı çeviriyor! Kimse bilmiyordu, define avcıları…

Azatlı Baruthanesi'ne Nasıl Gidilir?

Azatlı Baruthanesi, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, Küçükçekmece Gölü'nün güney kısmında konumlanmıştır. İstanbul içi ulaşım araçlarıyla bu bölgeye ulaşım sağlanabilir. Tarihi yapının çevresinde, hangar tarzı yapı kalıntıları ve bir havuz bulunmaktadır.

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228 yıllık tarihi mekanı duyan İstanbullular hemen rotayı çeviriyor! Kimse bilmiyordu, define avcıları…

Baruthanenin Mimari Özellikleri ve Durumu

Baruthanenin mimarisi, dönemin teknolojik ve askeri ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Yapı, hem kaliteli barut üretimi hem de dönemin savaş silahlarına uygun barut yapımı için büyük önem taşımıştır.

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228 yıllık tarihi mekanı duyan İstanbullular hemen rotayı çeviriyor! Kimse bilmiyordu, define avcıları…

III. Selim döneminde, hayvan gücüyle çalışan baruthanelerin yerine daha modern ve su çarkıyla çalışan bir baruthane inşa edilmesi planlanmıştır.