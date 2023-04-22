22 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 22 Nisan Dünya günü nedir, neden kutlanır? GOOGLE iklim değişikliği doodle'ı ne anlama geliyor? İklim değişikliği nedenleri ve etkileri

22 Nisan Dünya günü nedir, neden kutlanır? GOOGLE iklim değişikliği doodle'ı ne anlama geliyor? İklim değişikliği nedenleri ve etkileri

Google iklim değişikliği doodle'ı en çok arananların başında geliyor. 22 Nisan itibarıyla Google tarafından güncellenerek eklenen iklim değişikliği doodle'ının ne anlama geldiği merak ediliyor. İnternet kullanıcıları 22 Nisan Dünya Günü ile ilgili detaylara ulaşmaya çalışıyor. İşte iklim değişikliği ve 22 Nisan Dünya Günü ile ilgili detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023 09:36
  • 1
  • 9
22 Nisan Dünya günü nedir, neden kutlanır? GOOGLE iklim değişikliği doodle’ı ne anlama geliyor? İklim değişikliği nedenleri ve etkileri

Google iklim değişikliği doodle'ı en çok arananların başında geliyor. 22 Nisan itibarıyla Google tarafından güncellenerek eklenen iklim değişikliği doodle'ının ne anlama geldiği merak ediliyor. İnternet kullanıcıları 22 Nisan Dünya Günü ile ilgili detaylara ulaşmaya çalışıyor. İşte iklim değişikliği ve 22 Nisan Dünya Günü ile ilgili detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
22 Nisan Dünya günü nedir, neden kutlanır? GOOGLE iklim değişikliği doodle’ı ne anlama geliyor? İklim değişikliği nedenleri ve etkileri

2023 yılında 22 Nisan Pazar günü kutlanacak Dünya Günü'nde dünyanın en çok kullanıcısına sahip Google İklim Değişikliği konulu doodle hazırladı. Doodle üzerinde hayvanlara ve bitkilere yer veren Google, iklim değişikliği sebebiyle insanlar dışındaki canlıların yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

  • 3
  • 9
22 Nisan Dünya günü nedir, neden kutlanır? GOOGLE iklim değişikliği doodle’ı ne anlama geliyor? İklim değişikliği nedenleri ve etkileri

22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

22 Nisan Dünya Günü, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, uluslararası çapta kutlanan bir gündür.

  • 4
  • 9
22 Nisan Dünya günü nedir, neden kutlanır? GOOGLE iklim değişikliği doodle’ı ne anlama geliyor? İklim değişikliği nedenleri ve etkileri

Dünyanın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ilk olarak John McConnell tarafından San Francisco'da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında önerilmiştir. John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermişti.

  • 5
  • 9
22 Nisan Dünya günü nedir, neden kutlanır? GOOGLE iklim değişikliği doodle’ı ne anlama geliyor? İklim değişikliği nedenleri ve etkileri

DÜNYA GÜNÜ NE ZAMANDIR KUTLANIYOR?

Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir. Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD'nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.