22 Nisan Dünya günü nedir, neden kutlanır? GOOGLE iklim değişikliği doodle'ı ne anlama geliyor? İklim değişikliği nedenleri ve etkileri

Google iklim değişikliği doodle'ı en çok arananların başında geliyor. 22 Nisan itibarıyla Google tarafından güncellenerek eklenen iklim değişikliği doodle'ının ne anlama geldiği merak ediliyor. İnternet kullanıcıları 22 Nisan Dünya Günü ile ilgili detaylara ulaşmaya çalışıyor. İşte iklim değişikliği ve 22 Nisan Dünya Günü ile ilgili detaylar...