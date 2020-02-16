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21 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel katalog ve ürün fiyat bilgisi...

BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat ürünlerini tanıttı. Her hafta onlarca farklı ürünün satışa çıktığı BİM'de bu hafta da sürpriz ürünler sizleri bekliyor. BİM aktüel katalog 21 Şubat Cuma günü satışa çıkacak yepyeni ürünlerin fiyat ve teknik bilgilerini paylaştı. Haftanın ürünleri arasında; 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Cam Ankastre Set, Erkek Bakım Seti, Taşınabilir Şarj Aleti gibi ürünler yer alıyor. Haberimizden sizler için derlediğimiz BİM aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz. İşte, BİM aktüel 21 Şubat ürünleri!

Giriş Tarihi: 16.02.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 10:36
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21 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel katalog ve ürün fiyat bilgisi...

Her Cuma günü satışa çıkan yepyeni ürünleri kataloğunda tanıtan BİM marketleri, 21 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. BİM aktüel katalog bu hafta da birbirinden hesaplı ve kullanışlı ürünleri tanıtıyor. BİM aktüel ürünler 21 Şubat kataloğu içerisinde, 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Cam Ankastre Set, Erkek Bakım Seti, Taşınabilir Şarj Aleti gibi teknolojik ürünlerin yanı sıra mutfak aletleri de göze çarpıyor. İşte, önümüzdeki günlerde satışa çıkacak BİM aktüel ürünler listesi…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! (21 ŞUBAT CUMA)

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21 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel katalog ve ürün fiyat bilgisi...

43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon

• 1820x1080 full HD
• Usb girişi video ve resim oynatabilme
• Class A enerji tüketimi

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21 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel katalog ve ürün fiyat bilgisi...

Cam Ankastre Set

Davlumbaz:
• Emiş gücü: 650 m3/h
• Ses seviyesi 63 DbA
• Siyah cam gövde
• 3 hız kademeli
• Led Aydınlatma lambası
• Yıkanabilir 3 kat alüminyum filtre

Fırın:
• A class enerji sınıfı Harr Teknolojisi ile %40'a varan enerji tasarrufu ve kolay temizlenebilir iç hazne
• 3 pişirme fonksiyonu ve ayarlanabilir termostat
• Siyah CAM kontrol paneli
• Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak
• Geniş iç hacmi ve aydınlatma
• Tel ızgara ve 2 adet emaye

Ocak:
• Gaz emniyet sistemi 4 gözü gazlı
• Yandan düğmeli siyah 8 mm cam yüzey
• Otomatik çakmaklı
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir emaye ızgaralar
• Doğalgazdan LPG'ye dönüşüme uygun

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21 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel katalog ve ürün fiyat bilgisi...

Chester Model Bench

• Kapitoneli döşeme kumaş,
• Özel tasarım bakır renk kaplamalı ayaklar
• 1. Sınıf suntalam gövde
• ~81 cm

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21 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel katalog ve ürün fiyat bilgisi...

Aksesuar ve Takı Dolabı

• 32 kolye askısı, 36 küpe askısı, 49 adet kapasiteli yüzük cebi
• 1 adet alüminyum bar, 1+1 raf sistemi
• Dolap içi solmaz ve çizilmez kaplama,
• PVC kaplı MDF çerçeve
• 1. Sınıf suntalam gövde ve ayaklar