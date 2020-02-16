21 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel katalog ve ürün fiyat bilgisi...

BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat ürünlerini tanıttı. Her hafta onlarca farklı ürünün satışa çıktığı BİM'de bu hafta da sürpriz ürünler sizleri bekliyor. BİM aktüel katalog 21 Şubat Cuma günü satışa çıkacak yepyeni ürünlerin fiyat ve teknik bilgilerini paylaştı. Haftanın ürünleri arasında; 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Cam Ankastre Set, Erkek Bakım Seti, Taşınabilir Şarj Aleti gibi ürünler yer alıyor. Haberimizden sizler için derlediğimiz BİM aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz. İşte, BİM aktüel 21 Şubat ürünleri!

Giriş Tarihi: 16.02.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 10:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





