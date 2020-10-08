08 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 21 günde 17 kilo verdi! İşte koronavirüsün korkunç etkisi

21 günde 17 kilo verdi! İşte koronavirüsün korkunç etkisi

Eskişehir'de, Alpu İlçe Hastanesi Müdürü olan evli ve 2 çocuk babası İsa Köse (38), filyasyon ekibinde görev yaptığı sırada koronavirüse yakalandı. Tedavi gördüğü hastanede 4'ü yoğun bakımda 21 gün geçiren, bu süreçte 17 kilo veren ve immün plazma ile tedavi edilen Köse, " Yaşadığım en büyük sıkıntı yoğun bakımda nefes alamamaktı. Konuşamıyorsunuz, siz konuştuğunuzu sanıyorsunuz ama karşınızdaki sizi anlamıyor. Yoğun bakım sürecinde 2 defa plazma verildi. Bu plazmalar vücudumun toparlanmasında çok etkili oldu" dedi.

Giriş Tarihi: 08.10.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 10:38
  • 1
  • 11
21 günde 17 kilo verdi! İşte koronavirüsün korkunç etkisi

Alpu İlçe Hastanesi'nde 5 yıldır müdür olarak görev yapan İsa Köse, pandemi sürecinde filyasyon ekibinde çalışmaya başladı. Köse'nin geçen ağustos ayında yorgunluk, uyku hali, iştahsızlık, ishal gibi belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne giden Köse'nin çekilen akciğer tomografisi sonucu hemen hastaneye yatırılması kararlaştırıldı. Hastanede 4'ü yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 21 gün tedavisi süren ve ardından taburcu edilen Köse, evdeki karantina sürecinin ardından yeniden iş başı yaparak, görevine döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
21 günde 17 kilo verdi! İşte koronavirüsün korkunç etkisi

'VERİLEN PLAZMA İLE KENDİME GELDİM'
Koronavirüs tedavisi gördüğü sırada çok sıkıntılar çektiğini ifade eden Köse, kendisine verilen plazma sayesinde iyileştiğini söyledi. Yoğun bakımda olduğu sürece nefes almakta bile güçlük çektiğini anlatan Köse, "Pandemi sürecinde filyasyon ekibinde görev aldım.

  • 3
  • 11
21 günde 17 kilo verdi! İşte koronavirüsün korkunç etkisi

Geçirdiğim hastalığın da muhtemelen bu filyasyon ekibinde görev aldığım sürede bulaştığını düşünüyorum. Filyasyon ekiplerinin tüm tedbirleri almasına rağmen, hastaların bu konuda bilinçli olmaması ve söylediklerinize uymaması nedeniyle bulaş yolu daha fazla oluyor. Önce yorgunluk, uyku hali, iştahsızlık, ishal ve vücudumda ağrı olarak başlayan hastalık 3'üncü günde kuru öksürükle daha rahatsız edici bir hal almaya başladı.

  • 4
  • 11
21 günde 17 kilo verdi! İşte koronavirüsün korkunç etkisi

Kuru öksürük başladıktan sonra test yaptırdım ve sonuç pozitif çıktı. Hemen hastaneye başvurdum. Belirtilerin artık dışarıdan belli olması nedeniyle akciğer tomografisi çekildi. Durumun gerçekten de iyi olmadığı görüldüğünden dolayı hastaneye yatışım yapıldı. Hastanede 4 günü yoğun bakımda toplam 21 gün kaldım.

  • 5
  • 11
21 günde 17 kilo verdi! İşte koronavirüsün korkunç etkisi

Yaşadığım en büyük sıkıntı yoğun bakımda nefes alamamaktı. Konuşamıyorsunuz, siz konuştuğunuzu sanıyorsunuz ama karşınızdaki sizi anlamıyor. Yoğun bakım sürecinde 2 defa plazma verildi. Verilen bu plazmalar vücudumun toparlanmasında çok etkili oldu. Plazma verilmeden önce nefes almada çok zorluk çekiyordum. Bu aşamada oksijen tedavisi etkili olarak nefes almanızı sağlasa da, plazma tedavisinden sonra biraz daha rahatladığınızı hissediyordunuz" dedi.