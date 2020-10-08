21 günde 17 kilo verdi! İşte koronavirüsün korkunç etkisi

Eskişehir'de, Alpu İlçe Hastanesi Müdürü olan evli ve 2 çocuk babası İsa Köse (38), filyasyon ekibinde görev yaptığı sırada koronavirüse yakalandı. Tedavi gördüğü hastanede 4'ü yoğun bakımda 21 gün geçiren, bu süreçte 17 kilo veren ve immün plazma ile tedavi edilen Köse, " Yaşadığım en büyük sıkıntı yoğun bakımda nefes alamamaktı. Konuşamıyorsunuz, siz konuştuğunuzu sanıyorsunuz ama karşınızdaki sizi anlamıyor. Yoğun bakım sürecinde 2 defa plazma verildi. Bu plazmalar vücudumun toparlanmasında çok etkili oldu" dedi.

Giriş Tarihi: 08.10.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 10:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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