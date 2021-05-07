2082 yılından geldiğini iddia etti! Kehanetleri kan dondurdu
Son dönemlerde zamanda yolculuk yaptığını iddia eden kişiler arasına bir yenisi daha eklendi. "2030 yılından geldim" diyen Noah'ın ardından bu sefer de 2082 yılından geldiğini iddia eden bir kişinin kehanetleri kan dondurdu. 2082 yılından geldiğini iddia eden bu kişi kanıt olarak da bazı fotoğraflar gösterdi.
Giriş Tarihi: 07.05.2021
06:27
Son aylarda zamanda yolculuk yaptığını iddia edenlere bir yenisi daha eklendi. "2030 yılından geldim" diyen Noah'ın ardından bu sefer de 2082 yılından geldiğini iddia eden birisinin kehanetlerini kan dondurdu. 2082 yılından geldiğini iddia eden kişinin kanıt olarak gösterdiği fotoğraflar ise şoke etti.
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KANIT OLARAK SUNDUĞU FOTOĞRAFLAR KAN DONDURDU
Sözde zaman yolcusu, dinozorları yakından ve kendi gözleriyle gördüğünü söyledi. Zaman yolcusu Kretase-Paleosen dönemine ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafı da yayınladığı videoda gösterdi ve "Elimdeki fotoğraf, 66 milyon yıl önce mor dinozorun kanıtıdır." açıklamasını yaptı.
ÇEKTİĞİ VİDEO SOSYAL MEDYAYI SALLADI!
"Fotoğrafı çektiğim yerin tam olarak neresi olduğundan emin değilim, ancak Kuzey Amerika'da olduğunu söyleyebilirim. Ve şimdi size 66 milyon yıl önce T-Rex olarak adlandırılan dinozorun 66 milyon yıl önceye gidip fotoğrafı makinesi ile çektiğim canlı ve nefes alan dinozoru göstereceğim...
Aslında şok olacaksınız ve hedefim sizi zaman yolculuğunun gerçek olduğu ve aslında gelecekte de gösterebileceğim konusunda daha fazla kanıtım olduğu konusunda sizi ikna etmek."
Zaman yolcusunun gösterdiği tuhaf fotoğraf, arka planda bazı bulutlar veya dağlarla birlikte çölde yürürken bulanık bir dinozor fotoğrafı gösteriyor ve şu açıklamayı yapıyor:
'Kamerada yakalanan gerçek bir canlı dinozor gösteriyor ve bunu içinde bulunduğum zaman makinesinden aldım. Elimde bulunan fotoğrafa uzmanlarını derinlemesine bakmaya teşvik ediyorum"