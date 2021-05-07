2082 yılından geldiğini iddia etti! Kehanetleri kan dondurdu

Zaman yolcusunun gösterdiği tuhaf fotoğraf, arka planda bazı bulutlar veya dağlarla birlikte çölde yürürken bulanık bir dinozor fotoğrafı gösteriyor ve şu açıklamayı yapıyor:

'Kamerada yakalanan gerçek bir canlı dinozor gösteriyor ve bunu içinde bulunduğum zaman makinesinden aldım. Elimde bulunan fotoğrafa uzmanlarını derinlemesine bakmaya teşvik ediyorum"