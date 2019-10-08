2030 yılından geldiğini iddia etmişti! Kehanetleri yine gerçekleşti...

Son yıllarda zamanda yolculuk yaptığını iddia edenlerin sayısı artarken, daha önce 2030 yılından geldiğini iddia eden ve bir takım açıklamalarda bulunan Noah yine herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Birçok zaman yolcusu çıktı ama Noah, yalan dedektörüyle kendini ispatlamaya çalışmıştı. Noah kehanetlerini bir bir sıralamaya devam ederken tüm tahminleri gerçekleşiyor. Kehaneti yine gerçekleşen Noah, dikkatleri üzerine çekti. İşte 2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'ın kehanetleri.

Giriş Tarihi: 08.10.2019 07:09 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 07:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





