2026 Nevruz Bayramı ne zaman, neden kutlanır? 21 Mart resmi tatil olacak mı?

2026 Nevruz Bayramı 21 Mart Cumartesi günü kutlanacak. Nevruz'un Ramazan Bayramı'na denk gelmesi ile çifte bayram yaşanacak. Baharın gelişini simgeleyen bu tarih için resmi tatil teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

Nevruz her yıl 21 Mart'ta kutlanıyor. İlkbahar ekinoksu ile birlikte doğanın canlanışını simgeleyen Nevruz Bayramı, bu yıl cumartesi gününe denk geliyor.

NEVRUZ BAYRAMI NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Nevruz; doğanın yeniden canlanışını, baharın gelişini ve yeni bir başlangıcı temsil eden geleneksel bir bayramıdır. 21 Mart'ta gece ile gündüzün eşitlenmesiyle birlikte kutlanan bu özel gün, mevsimsel dönüşümün sembolü olarak kabul edilir. Türkiye başta olmak üzere İran, Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Orta Doğu'daki birçok toplumda kültürel ve geleneksel bir anlam taşır.

Nevruz kutlamalarında en bilinen ritüellerden biri ateş yakarak üzerinden atlamaktır. Bu gelenek, eski inanışlara göre olumsuzluklardan arınmayı ve yeni döneme temiz bir başlangıç yapmayı simgeler.

Kutlamalar kapsamında halk oyunları sergilenir, açık alanlarda şenlikler düzenlenir, yöresel yemekler hazırlanır ve aile ziyaretleri gerçekleştirilir. Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere geniş bir coğrafyada yaşatılan bu gelenekler, Nevruz'un umut, dayanışma ve yenilenme mesajını güçlendirir.

21 MART RESMİ TATİL OLDU MU?

21 Mart'ın resmi tatil ilan edilmesine ilişkin teklif, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Bayram; kanuna, "21 Mart Nevruz Günü Tatili" ibaresinin ekleneceğini belirtti.