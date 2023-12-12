12 Aralık 2023, Salı
2024'te fişi çekilecek! Kimliklerde yeni dönem başlıyor! B sınıfı ehliyeti olanlar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yürütülen çalışmalar, B sınıfı ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler, Karayolları Trafik Kanunu'nda gerçekleştirilecek değişikliklerle hayata geçirilecek ve trafiğin dinamiklerinde önemli bir değişikliği beraberinde getirecek.
Giriş Tarihi: 12.12.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 12:56
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