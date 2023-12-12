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2024'te fişi çekilecek! Kimliklerde yeni dönem başlıyor! B sınıfı ehliyeti olanlar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yürütülen çalışmalar, B sınıfı ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler, Karayolları Trafik Kanunu'nda gerçekleştirilecek değişikliklerle hayata geçirilecek ve trafiğin dinamiklerinde önemli bir değişikliği beraberinde getirecek.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 12:56
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2024’te fişi çekilecek! Kimliklerde yeni dönem başlıyor! B sınıfı ehliyeti olanlar...

Türkiye'de B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren yeni bir düzenleme için çalışmalar hızla devam ediyor. Planlanan değişikliklerle birlikte, sürücülerin trafikte daha güvenli ve bilinçli olmalarını sağlamak amaçlanıyor. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler, Karayolları Trafik Kanunu'nda gerçekleştirilecek değişiklikleri içeriyor. Bu önemli değişikliklerin yakın bir süreçte hayata geçmesi beklenirken, sürücülerin bu konuda bilgilendirilmesi ve yeni düzenlemelere uyum sağlamaları önem taşıyor.

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2024’te fişi çekilecek! Kimliklerde yeni dönem başlıyor! B sınıfı ehliyeti olanlar...

Çipli Kimlik Kartları ve Güncelleme Süreci

Çipli kimlik kartlarına geçişle ilgili süreç, birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan bir konu haline geldi. 2023 itibarıyla, banka işlemleri için çipli kimlik zorunlu hale geldiği biliniyor. Bu nedenle, çipli kimlik kartlarına geçiş yapmayanlar için önemli bir güncelleme zamanı geldi.

Kimlik Kartı Yenileme İşlemleri

TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıldır ve bu süre sona erdikten sonra başvuru üzerine yenilenir. Ancak, kimlik kartlarının üzerindeki geçerlilik tarihlerinin takip edilmesi önemlidir. Kimlik yenileme işlemleri için belirlenen son tarih 31 Aralık 2023'tür. Bu tarihe kadar kimlik kartını yenilemek isteyenler, randevu alarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurmalıdır.

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2024’te fişi çekilecek! Kimliklerde yeni dönem başlıyor! B sınıfı ehliyeti olanlar...

Kimlik Yenileme İşlem Adımları

Kimlik yenileme işlemi için aşağıdaki adımları takip etmek gerekmektedir:

Randevu Almak: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web portalı veya Alo 199 numaralı Çağrı Merkezi kullanılarak randevu alınmalıdır.

Gerekli Belgeler: Randevu gününde, eski kimlik ve biyometrik vesikalık fotoğraf ile nüfus müdürlüğüne gidilmelidir.
Kimlik Yenileme: Belgelerin teslimi ile kimlik yenileme işlemi gerçekleştirilir.

Bu adımların takip edilmesi, kimlik kartı yenileme sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olacaktır.

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2024’te fişi çekilecek! Kimliklerde yeni dönem başlıyor! B sınıfı ehliyeti olanlar...

Ehliyet Yenileme Tarihi Uzatıldı

Yeni ehliyet sistemine göre, 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken ehliyet yenileme işlemleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını duyurdu.

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2024’te fişi çekilecek! Kimliklerde yeni dönem başlıyor! B sınıfı ehliyeti olanlar...

Ehliyet Yenileme Süreci
Eski tip sürücü belgesine sahip olanların dikkatine! Ehliyet yenileme süreci için şu adımları takip etmek önemlidir:

Başvuru Süresi: Ehliyet yenileme işlemleri için belirlenen son tarih 31 Aralık 2024'tür.

Belge Değişimi: 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgeleri, nüfus müdürlükleri tarafından değiştirilmelidir.