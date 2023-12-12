2024’te fişi çekilecek! Kimliklerde yeni dönem başlıyor! B sınıfı ehliyeti olanlar...

Çipli Kimlik Kartları ve Güncelleme Süreci

Çipli kimlik kartlarına geçişle ilgili süreç, birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan bir konu haline geldi. 2023 itibarıyla, banka işlemleri için çipli kimlik zorunlu hale geldiği biliniyor. Bu nedenle, çipli kimlik kartlarına geçiş yapmayanlar için önemli bir güncelleme zamanı geldi.

Kimlik Kartı Yenileme İşlemleri

TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıldır ve bu süre sona erdikten sonra başvuru üzerine yenilenir. Ancak, kimlik kartlarının üzerindeki geçerlilik tarihlerinin takip edilmesi önemlidir. Kimlik yenileme işlemleri için belirlenen son tarih 31 Aralık 2023'tür. Bu tarihe kadar kimlik kartını yenilemek isteyenler, randevu alarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurmalıdır.