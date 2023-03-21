2023 Ramazan hilali ile ilgili hadisler, ayetler ve görünce okunacak dualar! Ramazan hilali nedir? Ramazan hilali göründü mü, ne zaman görünür?

Ramazan haliline ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Müslümanlar, Ramazan hilalinin ne zaman görüneceğine ilişkin bilgileri araştırıyor. Hem güneş battıktan sonra daha kolay görüleceği, hem de hesabın netleşeceği düşüncesinden dolayı âlimlerin büyük çoğunluğu hilâlin gündüz değil, güneş battıktan sonra görülmesine itibar edileceğini söylemişlerdir. Peki Ramazan hilali nedir? Ramazan hilali göründü mü, ne zaman görünür?