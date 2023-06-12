2022 yılında trend olan bebek isimleri; Bakın insanlar çocuklarına en çok hangi ismi koymuş

Anne ve babalık duygusu pek çok yönüyle heyecanlandırırken şüphesiz en önemli kararlarının arasında ise isim koymak geliyor. Kanıtlanmış bir şey olmasa da genellikle isimlerin karakter ve ahlaka yön verdiğine inanılır. Bu sebeple ebeveynler çocuklarının isimlerini çok ince düşünerek ona yakışır bir isim ararlar. Kararsız anne ve babalar için en çok tercih edilen bebek isimlerini sıraladık. İşte kız ve erkek bebek için isimler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 12.06.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 15:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL