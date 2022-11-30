30 Kasım 2022, Çarşamba
2022-2023 AÖF SINAV TARİHLERİ | AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman?
AÖF sınav yerleri açıklandı mı sorusunun cevabı öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları Aralık ayında gerçekleşecek. Peki AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 30.11.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 12:06
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