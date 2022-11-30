2022-2023 AÖF SINAV TARİHLERİ | AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman?

AÖF güz dönemi ara sınavlarına sayılı günler kala öğrenciler arama motorlarında, "AÖF sınav yerleri açıklandı mı?", "AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?" sorularının cevaplarını aratıyor. Sınav hazırlıkları tüm hızıyla sürerken öğrenciler AÖF vize sınavları ile ilgili detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim vize sınavı ne zaman? Konuya ilişkin gelişmeler haberimizde...