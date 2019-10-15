2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? YKS, DGS, KPSS, ALES, YDS ne zaman yapılacak?
Yeni yılda yapılması planlanan sınavları araştıran vatandaşlar 2020 ÖSYM sınav takvimi sorgulaması yapıyor. 2020 YKS, DGS, KPSS, ALES, YDS ne zaman yapılacak? Sınavlara şimdiden hazırlık yapmaya başlayan ve ders planı oluşturmak isteyen kişiler ÖSYM sınav takvim üzerinden önümüzdeki yıl yapılacak sınavları araştırıyor. 2020 YKS ile gençler üniversiteli olma hayali kurarken, 2020 KPSS sınavı ile de devlet kadrolarına yerleşmek isteyen vatandaşlar fırsat yakalayacak. 2020'de düzenlenecek KPSS sınavına lise, ön lisans ve lisans mezunu kişiler giriş yapabilecek. İşte, ÖSYM sınav takvimi hakkında detaylar…
Giriş Tarihi: 15.10.2019 22:05Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 22:06