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2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? YKS, DGS, KPSS, ALES, YDS ne zaman yapılacak?

Yeni yılda yapılması planlanan sınavları araştıran vatandaşlar 2020 ÖSYM sınav takvimi sorgulaması yapıyor. 2020 YKS, DGS, KPSS, ALES, YDS ne zaman yapılacak? Sınavlara şimdiden hazırlık yapmaya başlayan ve ders planı oluşturmak isteyen kişiler ÖSYM sınav takvim üzerinden önümüzdeki yıl yapılacak sınavları araştırıyor. 2020 YKS ile gençler üniversiteli olma hayali kurarken, 2020 KPSS sınavı ile de devlet kadrolarına yerleşmek isteyen vatandaşlar fırsat yakalayacak. 2020'de düzenlenecek KPSS sınavına lise, ön lisans ve lisans mezunu kişiler giriş yapabilecek. İşte, ÖSYM sınav takvimi hakkında detaylar…

Giriş Tarihi: 15.10.2019 22:05 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 22:06
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2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? YKS, DGS, KPSS, ALES, YDS ne zaman yapılacak?

2020 YKS, DGS, KPSS, ALES, YDS ne zaman yapılacak? Önümüzdeki yıl yapılacak sınav tarihlerini ve başvuru tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar 2020 ÖSYM sınav takvimi hakkında araştırma yapıyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren sınavlar her yıl ÖSYM tarafından açıklanıyor. Böylelikle adaylar sınav takvimlerine göre kendilerini planlama şansı buluyor. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? 2020 YKS, DGS, KPSS, ALES, YDS ne zaman yapılacak? İşte merak edilen sınav tarihi ve detayları....

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2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? YKS, DGS, KPSS, ALES, YDS ne zaman yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS OTURUMU 2020'DE YAPILACAK MI?

KPSS'nin ön lisans ve lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumu, 2019 yılında yapılmadı.

Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında organize edilecek.

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2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? YKS, DGS, KPSS, ALES, YDS ne zaman yapılacak?

KPSS HAKKINDA BİLGİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

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2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? YKS, DGS, KPSS, ALES, YDS ne zaman yapılacak?

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

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2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? YKS, DGS, KPSS, ALES, YDS ne zaman yapılacak?

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,