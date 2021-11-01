200.000 TL'lik uzay sorusuna bakın ne yanıt verdi! Milyoner'de büyük heyecan

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne 200.000 TL'lik uzay sorusu damga vurdu. Yeni bölümde yarışmaya fırtına gibi giren yarışmacı soruları bir bir bilerek 200.000 TL ödüle sahip soruyu görme şansına erişti. Yarışmacıya ''Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'da bırakmışlardır?'' sorusu yöneltildi. Bakın yarışmacının cevabı ne oldu! İşte Milyoner'in yeni bölümüne damga vuran o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 01.11.2021 00:57 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 01:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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