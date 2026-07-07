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200 lira bahşiş alacaktı, 101 bin lira ceza yedi: Konvoyun önünü kesince ortalık karıştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Sakarya'da bir sünnet konvoyunu durdurarak bahşiş almak isteyen motosikletli kurye, zincirleme kazaya yol açtı. Kazada 1'i bebek 3 kişi hafif yaralanırken, olay yerinden kaçan sürücüye 101 bin lira idari para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu ve motosikleti 60 gün trafikten men edildi.

200 lira bahşiş alacaktı, 101 bin lira ceza yedi: Konvoyun önünü kesince ortalık karıştı 1

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bahşiş almak amacıyla sünnet konvoyunun önünü keserek 1'i bebek 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden olan ve olay yerinden kaçan motosikletli kurye polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 101 bin lira idari para cezası uygulandı.

200 lira bahşiş alacaktı, 101 bin lira ceza yedi: Konvoyun önünü kesince ortalık karıştı 2

200 LİRALIK BAHŞİŞ İÇİN KONVOYUN ÖNÜNÜ KESTİ

Olay, 5 Temmuz Pazar günü Serdivan ilçesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kurallara uygun şekilde kol halinde seyreden bir sünnet konvoyunun önüne kırarak 200 lira bahşiş almak isteyen 54 APE 924 plakalı motosikletin sürücüsü A.G., aracından indi. Motosikletlinin trafiğin akışını birden kesmesi üzerine konvoyda bulunan otomobiller birbirine girdi.

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200 lira bahşiş alacaktı, 101 bin lira ceza yedi: Konvoyun önünü kesince ortalık karıştı 3

3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada araçlarda bulunan 1'i bebek toplam 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Motosikletinden inip bahşiş almak için otomobile doğru yürüdüğü sırada arkadaki araçların çarpıştığını fark eden kurye A.G., hiçbir şey olmamış gibi motosikletine binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

200 lira bahşiş alacaktı, 101 bin lira ceza yedi: Konvoyun önünü kesince ortalık karıştı 4

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavileri tedbir amaçlı olay yerinde yapılırken, yaşanan kaza ve sürücünün kaçış anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

200 lira bahşiş alacaktı, 101 bin lira ceza yedi: Konvoyun önünü kesince ortalık karıştı 5

101 BİN LİRA CEZA, EHLİYETE EL KOYMA VE TRAFİKTEN MEN

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik kameraları incelenerek kazaya neden olan 54 APE 924 plakalı motosiklet ve sürücüsü A.G. kısa sürede tespit edildi.

200 lira bahşiş alacaktı, 101 bin lira ceza yedi: Konvoyun önünü kesince ortalık karıştı 6

Yakalanan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Grup halinde sürerken diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde keyfi hareketlerde bulunmak ve trafiği engellemek", "Tehlikeli şerit değiştirmek" ve "Araç üzerindeki tadilatı ruhsata işletmemek" maddelerinden toplam 101 bin lira idari para cezası uygulandı.

200 lira bahşiş alacaktı, 101 bin lira ceza yedi: Konvoyun önünü kesince ortalık karıştı 7

Sürücü A.G.'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, motosikleti ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesi kapsamında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

200 lira bahşiş alacaktı, 101 bin lira ceza yedi: Konvoyun önünü kesince ortalık karıştı 8
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