200 lira bahşiş alacaktı, 101 bin lira ceza yedi: Konvoyun önünü kesince ortalık karıştı

Sakarya'da bir sünnet konvoyunu durdurarak bahşiş almak isteyen motosikletli kurye, zincirleme kazaya yol açtı. Kazada 1'i bebek 3 kişi hafif yaralanırken, olay yerinden kaçan sürücüye 101 bin lira idari para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu ve motosikleti 60 gün trafikten men edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bahşiş almak amacıyla sünnet konvoyunun önünü keserek 1'i bebek 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden olan ve olay yerinden kaçan motosikletli kurye polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 101 bin lira idari para cezası uygulandı.

200 LİRALIK BAHŞİŞ İÇİN KONVOYUN ÖNÜNÜ KESTİ Olay, 5 Temmuz Pazar günü Serdivan ilçesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kurallara uygun şekilde kol halinde seyreden bir sünnet konvoyunun önüne kırarak 200 lira bahşiş almak isteyen 54 APE 924 plakalı motosikletin sürücüsü A.G., aracından indi. Motosikletlinin trafiğin akışını birden kesmesi üzerine konvoyda bulunan otomobiller birbirine girdi.

3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada araçlarda bulunan 1'i bebek toplam 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Motosikletinden inip bahşiş almak için otomobile doğru yürüdüğü sırada arkadaki araçların çarpıştığını fark eden kurye A.G., hiçbir şey olmamış gibi motosikletine binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavileri tedbir amaçlı olay yerinde yapılırken, yaşanan kaza ve sürücünün kaçış anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.