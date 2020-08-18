20 yıldır bitmeyen çöp çilesi! İzmirliler belediyeye isyan etti

'KÖY GİBİ BİR ŞEHİRDE YAŞIYORUZ'

Yoğun ve ağır kokunun yanı sıra sineklerin de çok olduğunu dile getiren Hidayet Ekim (57) ise, "21 sene oldu burada oturalı. Çok fena bir koku geliyor. İnsanlarımız rahatsız. Çocuklar parka çıktığı zaman hastalanıyor. Mahallemiz çok güzel bir yerde. İsmiyle de gurur duyuyoruz ama bu manzaralar yakışmıyor. Hemen yakınımızda Manisa'da tesis kuruldu. Turizm kenti, ticaret kenti diyoruz ama köy gibi bir şehirde yaşıyoruz. Tesis kurdular hala dökülüyor. Vatandaşlarımız kokudan çok rahatsız. İzmir Büyükşehir Belediyesi bizi mağdur ettiği gibi ilçe belediyemizi de mağdur ediyor. Kokunun pisliğin olduğu yerde sinek de çok oluyor" diye konuştu.