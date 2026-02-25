20 milyonluk "aklama" tiyatrosu! Soygun senaryosuna polis engeli
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akıllara durgunluk veren bir plan deşifre edildi. İlk etapta silahlı soygun gibi gösterilen olayın, gerçekte para aklamak amacıyla kurgulandığı ortaya çıktı. Yaklaşık 20 milyon liralık sahte gasp senaryosu önceden planlandı. Ancak şüphelilerin hesap edemediği detaylar, polis ekiplerini harekete geçirdi.
Bursa'daki olay, 17 Şubat günü saat 11.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi 619. Cadde üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. İstanbul'da demir-çelik işi yapan bir firma, borç ödemesi adı altında 20 milyon lirayı koli içinde Bursa'ya gönderdi.
Parayı taşıyan iki çalışan ise üç kişi tarafından tüfekle gasp edildiğini iddia ettiler.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Gasp edilen 2 çalışan polisi aramak yerine patronlarını aradı, olaydan yaklaşık iki saat sonra ise firma sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan O.D. ve O.S. ifadelerinde gasp edildiği belirtilen paranın bahis parası olduğunu itiraf etti.
Olayla ilgili detaylı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nin çalışması sonucu gaspın gerçeği yansıtmadığı belirlendi.