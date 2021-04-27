2 yıl sonra fark edildi! Gerçeği fotoğraflar ortaya çıkardı
Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki 2 sancaktardan birinin elindeki sancak sopası bölümü yaklaşık 2 yıldır ortada yok. Eski ve yeni fotoğraflar arasındaki fark gerçeği ortaya çıkardı. Cep telefonu ile anıtın fotoğraflarını çeken Emrullah Balkı, "Hiç fark etmedim, sancak direği yok. Çok kez buradan geçip gidiyorum daha önce fark etmedim, çalınmış olabilir" dedi.
Giriş Tarihi: 27.04.2021
14:15 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
14:15
Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı halkın maddi yardımlarıyla tunç ve betondan yapılarak 1928 yılında bugünkü yerine yerleştirildi. İstanbul'un simgelerinden birisi olan Atatürk ve silah arkadaşlarının yer aldığı, milli mücadele ve Türkiye'nin modern yüzünü simgeleyen heykelde ayrıca 2 sancaktar bulunuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birinin elindeki sancağın sopası iddiaya göre 2019'da ortadan kayboldu. Heykele yakından bakılınca sancaktarın elinde kayıp sopanın bulunması gerekirken boşluk olduğu görülüyor. Eski ve yeni çekilen fotoğraflar da farkı açıkça ortaya koyuyor.
"45 SANDIK İÇERİSİNDE İTALYA'DAN İSTANBUL'A GETİRİLDİ"
Yeditepe Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Furkan Kaya, "Taksim Cumhuriyet Anıtı'nı yapma görevi Atatürk'ün büstünü ve at üstünde tunç heykelini yapan dönemin en önemli heykeltıraşlarından Pietro Kanonika'ya verilmiştir. Anıt ve çevre düzeni ise sonraki dönemde birinci ulusal mimarlık akımının önemli temsilcilerinden olan Giulio Mongeri tarafından yapılmıştır.
Halkın maddi yardımlarıyla yapılan bu önemli anıt, 2.5 yıl içerisinde taş ve bronz kullanılarak yapılmış, 45 sandık içerisinde İtalya'dan İstanbul'a gemiyle getirilmiştir. Yaklaşık 84 ton ağırlığında olan anıt, 23 günde monte edildikten sonra dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Özalp tarafından 8 Ağustos 1928 tarihinde açılmıştır.
Anıtın kuzey yüzüne bakıldığında milli mücadeleyi, güney yüzüne bakıldığında ise Türkiye'nin modern çehresini yansıttığı görülmektedir. Türkiye'nin modern çehresini yansıtan tarafta Mustafa Kemal Atatürk'ün hemen sağında İsmet İnönü, solunda Fevzi Çakmak, arkasında ise Türk milletiyle beraber milli mücadele de Türkiye'nin yanında yer alan Sovyetler Birliği'nin iki önemli generalinin yer aldığı görülmektedir.