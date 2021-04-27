2 yıl sonra fark edildi! Gerçeği fotoğraflar ortaya çıkardı

Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki 2 sancaktardan birinin elindeki sancak sopası bölümü yaklaşık 2 yıldır ortada yok. Eski ve yeni fotoğraflar arasındaki fark gerçeği ortaya çıkardı. Cep telefonu ile anıtın fotoğraflarını çeken Emrullah Balkı, "Hiç fark etmedim, sancak direği yok. Çok kez buradan geçip gidiyorum daha önce fark etmedim, çalınmış olabilir" dedi.

Giriş Tarihi: 27.04.2021 14:15 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 14:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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