2 milyonluk vurgun! Hastalara ilaç vermeyip satmışlar! Hemşireli çeteye operasyon

Adana Şehir Hastanesi'nde AIDS ve lösemi hastalarının kullandığı antikor ilaçlarını yasa dışı satarak, kamuyu 2 milyon 53 bin TL zarara uğradığı tespit edilen şebekeye operasyon düzenlendi. Hemşirelerin de aralarında olduğu 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Fiyatları yüksek ilaçların Hematoloji Bölümü'nde yatan hastalara verilmediği de ortaya çıktı.