2 metreyi bulan çökmeler çiftçileri zorluyor: Deprem köyümüzü vurdu

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Pazarcık ilçesine bağlı Kadıncık Mahallesi'nde tarım arazilerinde 2 metreye yakın yükselme ve çökme meydana geldi. 200 metre arayla paralel iki yüzey kırığı oluşan Kadıncık Mahallesi Muhtarı Mehmet Hayırsöz, "Tarlanın bir bölümü düşerken, diğer tarafı yükselmiş. Yaklaşık 2 metre yükseklik farkı var. Önceden suyu buradan bıraktın mı tarlanın sonuna kadar gidiyordu. Artık bıraktın mı diğer taraftan gitmez" dedi.