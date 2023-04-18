18 Nisan 2023, Salı
2 metreyi bulan çökmeler çiftçileri zorluyor: Deprem köyümüzü vurdu
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Pazarcık ilçesine bağlı Kadıncık Mahallesi'nde tarım arazilerinde 2 metreye yakın yükselme ve çökme meydana geldi. 200 metre arayla paralel iki yüzey kırığı oluşan Kadıncık Mahallesi Muhtarı Mehmet Hayırsöz, "Tarlanın bir bölümü düşerken, diğer tarafı yükselmiş. Yaklaşık 2 metre yükseklik farkı var. Önceden suyu buradan bıraktın mı tarlanın sonuna kadar gidiyordu. Artık bıraktın mı diğer taraftan gitmez" dedi.
Giriş Tarihi: 18.04.2023 12:51
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