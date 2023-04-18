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2 metreyi bulan çökmeler çiftçileri zorluyor: Deprem köyümüzü vurdu

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Pazarcık ilçesine bağlı Kadıncık Mahallesi'nde tarım arazilerinde 2 metreye yakın yükselme ve çökme meydana geldi. 200 metre arayla paralel iki yüzey kırığı oluşan Kadıncık Mahallesi Muhtarı Mehmet Hayırsöz, "Tarlanın bir bölümü düşerken, diğer tarafı yükselmiş. Yaklaşık 2 metre yükseklik farkı var. Önceden suyu buradan bıraktın mı tarlanın sonuna kadar gidiyordu. Artık bıraktın mı diğer taraftan gitmez" dedi.

Giriş Tarihi: 18.04.2023 12:51
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2 metreyi bulan çökmeler çiftçileri zorluyor: Deprem köyümüzü vurdu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü saatler 04.17'yi gösterdiği sırada 7,7 ve 7,6'lık depremler, can ve mal kaybına yol açarken, tarım arazilerine de zarar verdi.

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2 metreyi bulan çökmeler çiftçileri zorluyor: Deprem köyümüzü vurdu

Kadıncık Mahallesi kırsalındaki arazilerde de çökme ve yükselmeler oluştu.

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2 metreyi bulan çökmeler çiftçileri zorluyor: Deprem köyümüzü vurdu

Tarım arazilerinin bazı bölgelerinde yaklaşık 200 metre arayla birbirine paralel iki yüzey kırığı ortaya çıktı.

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2 metreyi bulan çökmeler çiftçileri zorluyor: Deprem köyümüzü vurdu

Çiftçiler, tarlalarda oluşan çökme ve yükselme nedeniyle sulama ve traktörle ilaçlama yaparken zorlanıyor.

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2 metreyi bulan çökmeler çiftçileri zorluyor: Deprem köyümüzü vurdu

"DEPREM KÖYÜMÜZÜ VURDU"

Kadıncık Mahallesi Muhtarı Mehmet Hayırsöz, depremin herkesi etkilediğini söyledi.