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2 Haziran ŞOK Aktüel ürünler kataloğu: Ev ihtiyaçları için sürpriz ürünler burada! İşte haftanın kampanyaları...
ŞOK 2 Haziran indirimleri başladı. Haftanın yeni kampanyalarını duyuran ŞOK marketler, ev ihtiyaçlarına özel birçok ürüne raflarda yer verdi. Gıdadan temizlik ürünlerine kadar çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı ŞOK 2 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Aman kaçırma başlığı altında yayımlanana çarşamba indirimlerinde birbirinden farklı ürünler bulunuyor. İşte 2 Haziran 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 02.06.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 09:06
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