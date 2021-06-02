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Haberler Galeri 2 Haziran ŞOK Aktüel ürünler kataloğu: Ev ihtiyaçları için sürpriz ürünler burada! İşte haftanın kampanyaları...

2 Haziran ŞOK Aktüel ürünler kataloğu: Ev ihtiyaçları için sürpriz ürünler burada! İşte haftanın kampanyaları...

ŞOK 2 Haziran indirimleri başladı. Haftanın yeni kampanyalarını duyuran ŞOK marketler, ev ihtiyaçlarına özel birçok ürüne raflarda yer verdi. Gıdadan temizlik ürünlerine kadar çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı ŞOK 2 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Aman kaçırma başlığı altında yayımlanana çarşamba indirimlerinde birbirinden farklı ürünler bulunuyor. İşte 2 Haziran 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 09:06
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2 Haziran ŞOK Aktüel ürünler kataloğu: Ev ihtiyaçları için sürpriz ürünler burada! İşte haftanın kampanyaları...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2 Haziran Pazartesi ŞOK aktüel kataloğunda gıda, temizlik, bakım, mobilyave züccaciye ürünleri bulunuyor. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler yer alacak? ŞOK çarşamba kampanyaları neler? İşte ŞOK 2 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2 Haziran ŞOK Aktüel ürünler kataloğu: Ev ihtiyaçları için sürpriz ürünler burada! İşte haftanın kampanyaları...

Golf Maraşım
500 ml
Sade/Çikolatalı&Sade/Antep fıst.&Sade

Golf Maraşım Kesme
650 ml
Sade

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2 Haziran ŞOK Aktüel ürünler kataloğu: Ev ihtiyaçları için sürpriz ürünler burada! İşte haftanın kampanyaları...

Coca-Cola Şekersiz

4x1 lt

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2 Haziran ŞOK Aktüel ürünler kataloğu: Ev ihtiyaçları için sürpriz ürünler burada! İşte haftanın kampanyaları...

Mintax Sirkeli Genel Temizleyici

1 lt

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2 Haziran ŞOK Aktüel ürünler kataloğu: Ev ihtiyaçları için sürpriz ürünler burada! İşte haftanın kampanyaları...

Super Fresh Mısır Konservesi

3x220 gr

Red Bull Enerji İçeceği

250 ml