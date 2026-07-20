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2 gündür her yerde aranıyordu! Yaşlı adam minibüste ölü bulundu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Sultangazi'de iki gündür haber alınamayan 73 yaşındaki Haydar Elidemir'den acı haber geldi. Park halindeki bir servis minibüsünden yayılan kötü kokular üzerine olay yerine gelen ekipler, Elidemir'in cansız bedenini buldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 gündür her yerde aranıyordu! Yaşlı adam minibüste ölü bulundu 1

2 GÜNDÜR HER YERDE ARANIYORDU

Eski Habipler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Haydar Elidemir'den yakınları yaklaşık 2 gündür haber alamıyordu. Endişe dolu bekleyiş sürerken Elidemir'in oğlu, hafta sonu babasının Bağcılar'da yaşadığı binaya çilingir ve polis eşliğinde giderek daireye girdi.

2 gündür her yerde aranıyordu! Yaşlı adam minibüste ölü bulundu 2

Ancak yapılan kontrollerde yaşlı adamın evde olmadığı anlaşıldı. Bu gelişme üzerine polis ekipleri, Elidemir'i bulmak için İstanbul genelinde geniş çaplı arama çalışmaları başlattı.

2 gündür her yerde aranıyordu! Yaşlı adam minibüste ölü bulundu 3

KÖTÜ KOKULAR KORKUNÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde park halinde duran bir servis minibüsünden kötü kokular gelmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

2 gündür her yerde aranıyordu! Yaşlı adam minibüste ölü bulundu 4

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsün içine giren ekipler, içeride hareketsiz yatan bir erkek cesediyle karşılaştı.

2 gündür her yerde aranıyordu! Yaşlı adam minibüste ölü bulundu 5

Yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin 2 gündür kayıp olarak aranan 73 yaşındaki Haydar Elidemir olduğu tespit edildi.

2 gündür her yerde aranıyordu! Yaşlı adam minibüste ölü bulundu 6

ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Korkunç olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri minibüs içerisinde ve çevresinde titiz bir çalışma yürüttü.

2 gündür her yerde aranıyordu! Yaşlı adam minibüste ölü bulundu 7

Haydar Elidemir'in cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 gündür her yerde aranıyordu! Yaşlı adam minibüste ölü bulundu 8

Yaşlı adamın ölümündeki sır perdesini aralamak için emniyet güçlerinin başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.

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