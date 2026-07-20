2 gündür her yerde aranıyordu! Yaşlı adam minibüste ölü bulundu

İstanbul Sultangazi'de iki gündür haber alınamayan 73 yaşındaki Haydar Elidemir'den acı haber geldi. Park halindeki bir servis minibüsünden yayılan kötü kokular üzerine olay yerine gelen ekipler, Elidemir'in cansız bedenini buldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 GÜNDÜR HER YERDE ARANIYORDU Eski Habipler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Haydar Elidemir'den yakınları yaklaşık 2 gündür haber alamıyordu. Endişe dolu bekleyiş sürerken Elidemir'in oğlu, hafta sonu babasının Bağcılar'da yaşadığı binaya çilingir ve polis eşliğinde giderek daireye girdi.

Ancak yapılan kontrollerde yaşlı adamın evde olmadığı anlaşıldı. Bu gelişme üzerine polis ekipleri, Elidemir'i bulmak için İstanbul genelinde geniş çaplı arama çalışmaları başlattı.

KÖTÜ KOKULAR KORKUNÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde park halinde duran bir servis minibüsünden kötü kokular gelmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsün içine giren ekipler, içeride hareketsiz yatan bir erkek cesediyle karşılaştı.