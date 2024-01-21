HaberlerGaleri2. dönemden sonra okullar tekrar kapanacak! 81 ile 9 gün tatil sürprizi! Kreşler, okul öncesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
2. dönemden sonra okullar tekrar kapanacak! 81 ile 9 gün tatil sürprizi! Kreşler, okul öncesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
Okullar 2. dönem eğitim öğretime 5 Şubat'ta kaldığı yerden devam edecek. İlk zilin çalmasıyla birlikte öğrenciler ders yoğunluğuna kaldığı yerden devam edecek. İki haftalık tatil bitiminin ardından öğrencileri kısa bir süre sonra 9 günlük bir tatil daha bekliyor olacak. İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı ve tatil tarihlerine ilişkin öğrencileri sevindirecek detaylar...