2. dönemden sonra okullar tekrar kapanacak! 81 ile 9 gün tatil sürprizi! Kreşler, okul öncesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

2023-2024 eğitim öğretim yılı, 2. dönem eğitim öğretime 5 Şubat'ta başlayacak. Öğrenciler, tatilin ardından ilk zilin çalmasıyla birlikte ders yoğunluğuna kaldığı yerden devam edecek. Ancak kısa bir süre sonra öğrencileri sevindirecek bir haber daha var. İki haftalık tatilin bitimini takiben, öğrenciler 9 günlük bir tatil daha geçirecekler. Bu tatil dönemi, öğrencilere dinlenme ve nefes alma fırsatı sunacak.