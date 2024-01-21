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Haberler Galeri 2. dönemden sonra okullar tekrar kapanacak! 81 ile 9 gün tatil sürprizi! Kreşler, okul öncesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

2. dönemden sonra okullar tekrar kapanacak! 81 ile 9 gün tatil sürprizi! Kreşler, okul öncesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Okullar 2. dönem eğitim öğretime 5 Şubat'ta kaldığı yerden devam edecek. İlk zilin çalmasıyla birlikte öğrenciler ders yoğunluğuna kaldığı yerden devam edecek. İki haftalık tatil bitiminin ardından öğrencileri kısa bir süre sonra 9 günlük bir tatil daha bekliyor olacak. İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı ve tatil tarihlerine ilişkin öğrencileri sevindirecek detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2024 12:31
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2. dönemden sonra okullar tekrar kapanacak! 81 ile 9 gün tatil sürprizi! Kreşler, okul öncesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

2023-2024 eğitim öğretim yılı, 2. dönem eğitim öğretime 5 Şubat'ta başlayacak. Öğrenciler, tatilin ardından ilk zilin çalmasıyla birlikte ders yoğunluğuna kaldığı yerden devam edecek. Ancak kısa bir süre sonra öğrencileri sevindirecek bir haber daha var. İki haftalık tatilin bitimini takiben, öğrenciler 9 günlük bir tatil daha geçirecekler. Bu tatil dönemi, öğrencilere dinlenme ve nefes alma fırsatı sunacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. dönemden sonra okullar tekrar kapanacak! 81 ile 9 gün tatil sürprizi! Kreşler, okul öncesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Okullarda 2. dönem 5 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

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2. dönemden sonra okullar tekrar kapanacak! 81 ile 9 gün tatil sürprizi! Kreşler, okul öncesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

9 GÜNLÜK TATİL MÜJDESİ!

MEB çalışma takvimine göre ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında ikinci ara tatil yapılacak. Ramazan Bayramı tatili ile de birleşen ara tatilde öğrenciler son derslerini 5 Nisan Cuma günü işleyecek.

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2. dönemden sonra okullar tekrar kapanacak! 81 ile 9 gün tatil sürprizi! Kreşler, okul öncesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Böylelikle 15 Nisan Pazartesi günü sıralarına tekrar oturacak olan öğrenciler 2 hafta sonu ile birlikte toplam 9 günlük tatile erişmiş olacak.

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2. dönemden sonra okullar tekrar kapanacak! 81 ile 9 gün tatil sürprizi! Kreşler, okul öncesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

2024 YILI RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma