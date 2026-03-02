2 dakikada 18 milyon liralık soygun: Dükkanı soyulurken canlı izledi

Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 12:22 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Eyüpsultan'da bir kuyumcuya dadanan 5 kişilik maskeli çetenin kepenkleri kaldırıp içeri girmeleriyle milyonluk altınları çalıp kaçmaları bir oldu. Sadece 2 dakika süren soygun anını cep telefonundan canlı izleyen iş yeri sahibi hem hırsızlardan hem de geç bildirim yapan alarm şirketinden şikayetçi oldu.

İstanbul Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde 26 Şubat Perşembe günü saat 04.47 sıralarında akıllara durgunluk veren bir soygun yaşandı. Gece karanlığından yararlanarak caddedeki kuyumcunun önüne gelen 5 şüpheli önce iş yerinin kepengini havaya kaldırdı, ardından kapı kilidini saniyeler içinde kesti. İçeriye dalarak adeta zamanla yarışan hırsızlar yaklaşık 2 dakika içerisinde piyasa değeri 18 milyon lira olan 3 kilogram 14 ayar altın, 200 gram 18 ayar altın ve 150 gram pırlantayı çantalarına doldurdu.

GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE BURUN BURUNA GELDİLER Soygun sırasında şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğer 4 kişi içerideki vitrinleri boşalttı. Hazırlanan bez çantaları araca taşıyan şüpheliler tam kaçacakları sırada devriye atan bir özel güvenlik görevlisiyle karşılaştı. Güvenlik görevlisi kaçmaya çalışan bir şüpheliyi yakalamak istese de içeriden çıkan diğer saldırganların müdahalesiyle hırsızlar geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik görevlisi ise durumu bildirmek üzere hızla bölgeden uzaklaşarak yardım çağırdı.

DÜKKAN SAHİBİ SANİYE SANİYE İZLEDİ Olayın en trajik yanı ise iş yeri sahibinin o anlara tanıklık etmesi oldu. Alarm şirketinden gelen geç bildirimin ardından cep telefonuyla kamera sistemine bağlanan 34 yaşındaki Ertan Y. dükkanındaki altınların çalınmasını saniye saniye izledi. Hemen olay yerine koşan talihsiz kuyumcu polis ekipleriyle birlikte içeri girdiğinde 18 milyon liralık servetin yok olduğunu gördü. DÜKKANI SOYULURKEN CANLI İZLEDİ

POLİS MASKELİ HIRSIZLARIN PEŞİNDE Emniyette ifade veren Ertan Y. hem hırsızların yakalanmasını istedi hem de kendisini zamanında uyarmadığını iddia ettiği alarm şirketinden şikayetçi oldu. Polis ekipleri profesyonelce hareket eden maskeli hırsızların peşinde.