Bursa'da şüpheli ölüm! 2 çocuk annesi Buse Taşer evinde silahla vurulmuş halde bulundu, 1 kişi gözaltında

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Buse Taşer, evinde göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. Olay sırasında 9 ve 11 yaşlarındaki çocuklarının da evde olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Buse Taşer, evinde göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. Olay sırasında çocuklarının da evde olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu tüm yönleriyle araştırıyor. BURSA'DA ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMÜ: 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

9 VE 11 YAŞLARINDA 2 ÇOCUĞU VARMIŞ Olay, saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Buse Taşer'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre Taşer'in göğsünden tabancayla vurulduktan saatler sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulduğu öğrenildi. Taşer'in 9 ve 11 yaşlarında 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS SİLAHLA YAKALANDI Olay sırasında çocuklarının da evde bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili erkek arkadaşı olduğu değerlendirilen ve kendisine ait olduğu öğrenilen silahla yakalanan bir kişiyi gözaltına aldı.

OLAY YERİNDE DETAYLI İNCELEME YAPILDI Cumhuriyet savcısı ile Olay Yeri İnceleme ekipleri evde uzun süre detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Buse Taşer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Bazı yakınları ise genç kadının bir süredir psikolojik rahatsızlığının olduğunu öne sürdü.