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1994 model Şahin'i hangardan çıkarttı! Şahin'i öyle bir hale getirdi ki...
Türkiye'deki nostalji araç severlerden biri garajındaki 1994 model hurda Şahin'i modifiye ederek herkesi şşakına çevirdi. Türkiye'de bir döneme damga vuran Tofaş'ın Şahin modeline hasta olan bir kişi binlerce kişiyi peşine taktı. 1994 model Şahin'i hangardan çıkarttı ve getirdiği son haliyle gündeme oturdu. Eski otomobil meraklısı bir kişi İstanbul'dan aldığı 1994 model Tofaş Şahin'in koltuklarındaki naylonlar bile duruyordu. Söz konusu aracı o hlaiyle alan bir kişi öyle değişiklikler yaptı ki şimdi paha biçilemiyor. Tofaş'ın Şahin, Kartal ve Doğan üçlemesi 'Kuş Serisi' olarak bilinmektedir. Kuş Serisi'nin seri üretimine ise 2001'de son verildi.
Giriş Tarihi: 25.03.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 18:10
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