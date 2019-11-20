1969 model Ford Mustang'i öyle bir hale getirdi ki... Teklif yağıyor

Nostalji tutkunu biri 1969 model Ford Mustang'i hurda haliyle satın aldı. Kullanılamaz bir halde olan 1969 model Ford Mustang'i alan bir kişi herkesi adeta kendisine hayran bıraktı. Çöp yığını gibi gözüken arabayı alan kişi arabayı ustaca modifiye ettirerek hayalindeki hedefe ulaşmayı başardı. Ford Mustang'in çöp yığınından son model arabaya dönüşmesi kare kare görüntülendi. Değişimi YouTube'de izleyenler gözlerine inanamadı. İşte Ford Mustang'in son hali.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 08:48 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 08:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





