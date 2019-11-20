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1969 model Ford Mustang'i öyle bir hale getirdi ki... Teklif yağıyor

Nostalji tutkunu biri 1969 model Ford Mustang'i hurda haliyle satın aldı. Kullanılamaz bir halde olan 1969 model Ford Mustang'i alan bir kişi herkesi adeta kendisine hayran bıraktı. Çöp yığını gibi gözüken arabayı alan kişi arabayı ustaca modifiye ettirerek hayalindeki hedefe ulaşmayı başardı. Ford Mustang'in çöp yığınından son model arabaya dönüşmesi kare kare görüntülendi. Değişimi YouTube'de izleyenler gözlerine inanamadı. İşte Ford Mustang'in son hali.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 08:48 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 08:51
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1969 model Ford Mustang'i öyle bir hale getirdi ki... Teklif yağıyor

Nostalji tutkunu biri 1969 model Ford Mustang'i hurda haliyle satın aldı. Kullanılamaz bir halde olan 1969 model Ford Mustang'i alan bir kişi herkesi adeta kendisine hayran bıraktı. Çöp yığını gibi gözüken arabayı alan kişi arabayı ustaca modifiye ettirerek hayalindeki hedefe ulaşmayı başardı. Ford Mustang'in çöp yığınından son model arabaya dönüşmesi kare kare görüntülendi. Değişimi YouTube'de izleyenler gözlerine inanamadı. İşte Ford Mustang'in son hali.

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1969 model Ford Mustang'i öyle bir hale getirdi ki... Teklif yağıyor

Hurda haldeki Porsche 912, restore edildikten sonra oldukça güzel bir hale dönüştü.

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1969 model Ford Mustang'i öyle bir hale getirdi ki... Teklif yağıyor

İşte 1965/66 model Porsche 912'nin geçrdiği işlemler ve son hali...

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1969 model Ford Mustang'i öyle bir hale getirdi ki... Teklif yağıyor

Yeni sahibi 1969 model Ford Mustang'i aldığında kullanılamaz bir haldeydi. Ancak son hali gerçekten şaşırtıcı.

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1969 model Ford Mustang'i öyle bir hale getirdi ki... Teklif yağıyor

Ustaca modifiye edilen Ford Mustang'in son hali gerçekten inanılmaz..