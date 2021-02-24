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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Dev projede Seyit Onbaşı detayı! Türkiye düşmanlarına anlamlı mesaj 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Dev projede Seyit Onbaşı detayı! Türkiye düşmanlarına anlamlı mesaj 1915 çanakkale köprüsü ne zaman bitecek | Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na entegre edilerek önemli bir koridorun odağında yer alacak. Giriş Tarihi: 24.02.2021 15:23 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 15:23
Karayolları Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renk, figür ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip köprünün inşasında görevli ekiplerin çalışmaları, kara ve deniz üstü olmak üzere iki aşamada sürüyor.
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Deniz üstü çalışmalar, iki yakayı birbirine bağlayan "kedi yolu" sayesinde hız kazandı. Marmara Bölgesi'ndeki otoyol projeleriyle bütünlük oluşturacak bağlantı yollarındaki çalışmalara da hız verildi.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Malkara Kavşağı ile Umurbey arasındaki 84 kilometrelik kesimde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları yapılıyor.
Anadolu yakasında Lapseki ilçesi sınırları içindeki menfez, viyadük ve köprü inşaatları yaklaşık 300 metre yükseklikten Anadolu Ajansı ekibince drone ile görüntülendi.
TABLİYE ÇALIŞMALARINDA YÜZDE 93, BLOK İMALATLARINDA YÜZDE 54 FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Karadaki çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar bir betonarme viyadük, 4 hidrolik köprüsü, 3 alt geçit köprüsü, 26 üst geçit, 35 alt geçit ve 218 menfezin inşası tamamlandı.