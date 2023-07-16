19 yaşındaki Rojin Elveren’den kahreden haber! Mide küçültme ameliyatı sonu oldu

"HASTANE VE DOKTORLARIN İHMALİ KIZIMI ÖLDÜRDÜ"

Rojin Elveren'in babası Murat Elveren "Kızım 103 kiloydu, kilosundan şikayetçi olduğu için ameliyat olmak istedi. Aslında kilosu fazla değildi. Mide ameliyatına elverişli değildi, ben izin vermedim sonra beni ikna etti. Önce Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde bir kliniğe gittik buradaki doktor 5 bin lira kaparo alarak Bağcılar'da bir hastaneye yönlendirdi. Kızım da oraya gitti konuşup para konusunda anlaşıp gün alıyor. Gün içinde biz kızımla hastaneye gittik güler yüzle tahlillere başladık imza aldılar kızımdan ben de kızımın yanında olmak için orada genel sağlık kontrolü yaptırayım dedim. Kızım da ben de EKG çektirdik. Dahiliye doktoru kızıma sadece 'Alkol sigara kullanıyor musun' diye sordu. Sonra ameliyata elverişli diye gönderdiler. Herhangi bir test yapılmadan 40 dakika içinde kızımı ameliyata aldılar. Kızımı resmen orada öldürdüler. Hastane ve doktorun büyük ihmali var." dedi.