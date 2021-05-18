19 Mayıs 1919 şiirleri: 1, 2, 3, 4 kıtalık 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler

19 MAYIS ŞİİRİ

Yıl 1919 Mayıs'ın ondokuzu

İşgal altında ülkem dağıtılmış ordusu.

Anadolu perişan şimdi gözler yollarda,

Bandırma vapuruyla Atam azgın sularda.

Karadeniz hırçın kız Karadeniz dalgalı

Bir yürek çırpınıyor vatanına sevdalı.

O yürekle değişti milletimin kaderi.

Kölelik olamazdı yaşamanın bedeli.

Bir güneş doğuyor bak Samsun ufuklarından!

Bir ışık yükseliyor o kapkara sulardan.

Öyle muhteşem bir nur ki ulaşıyor semaya,

Yeniden hayat verdi o nur Anadolu'ya.

Samsun'da atan yürek Erzurum'dan duyulur.

Bebelerin sütüyle Türk ordusu kurulur.

Havza,Erzurum, Sivas kurtuluşu müjdeler.

Vahdettin, Damat ferit hani şimdi nerdeler?

Milletin iradesi Ankara'da buluştu.

Bu ne güzel bir haber bu ne muhteşem muştu.

Artık zafer yakındır yakındır güzel günler.

Sakarya, Kocatepe top sesleriyle inler.

İzmir'in kurtuluşu düşmanın sonu oldu.

Yurduma göz koyanlar kanlarında boğuldu.

Şimdi anıyor millet ecdadını şükranla.

Gerekirse tarihi yazarız yine kanla

SİNAN ORHAN