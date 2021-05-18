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19 Mayıs 1919 şiirleri: 1, 2, 3, 4 kıtalık 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler
19 Mayıs şiirleri burada! 19 Mayıs 1919, başta vatanımız ve özgürlüğümüz olmak üzere, bugün sahip olduğumuz pek çok şeyi borçlu olduğumuz istiklâl mücadelemizin ilk adımıdır. 19 Mayıs kahramanlık gününe özel şiir paylaşımı yapmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 19 Mayıs ile ilgili en güzel şiirleri sizler için derledik. İşte 1, 2, 3, 4 kıtalık 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler...
Giriş Tarihi: 18.05.2021 20:57
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