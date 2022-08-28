18 yaşındaki Zehra Bayır’ın ölümünde çarpıcı detay! Cinayeti o saat çözecek

SAAT BANA AİT DEĞİL



Zehra'nın eski sevgilisi ve aynı kulüpte birlikte çalıştığı 24 yaşındaki İlimder İlter de masum olduğunu söylüyor: "Zehra ile bir ay önce ayrılmıştık. Onu en son olay gecesi gördüm. Daha sonra 04.30'da mekândan ayrılana kadar onu hiç görmedim. Odasına hiç gitmedim. 17.30'da restorana geri döndüm. Hatice'nin 'Gölde birisi var' demesi üzerine gidip baktım. Zehra gölün üzerinde yatıyordu. Şoka girdim. İddia edildiği gibi bir WhatsApp durumu paylaşmadım, onun odasına birisinin girip girmediğini görmedim. Olay yerindeki saat bana ait değil."