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18 bin euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tek yapmanız gereken 60 gün boyunca yatmak; 18 - 55 yaş arasına...

Almanya'da gerçekleştirilecek olan bilimsel bir araştırma için, 60 gün boyunca yatak istirahati yapacak deneklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu duyuru, sabahları çalar saat ve alarm seslerinden rahatsız olan ya da "Günlerce yataktan hiç çıkmasam" düşüncesiyle sık sık baş başa kalan kişiler için oldukça çekici olabilir. Ancak araştırmacılar, bu deneyin düşünüldüğü kadar basit olmadığına ilişkin uyarıda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 18.04.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 14:30
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18 bin euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tek yapmanız gereken 60 gün boyunca yatmak; 18 - 55 yaş arasına...

Almanya'da gerçekleştirilecek olan bir bilimsel araştırma için, 60 gün boyunca sadece yatakta yatacak katılımcılara ihtiyaç vardır. Bu araştırmanın amacı, astronotların uzaydaki yerçekimsiz ortamlarda karşılaştığı baş dönmesi gibi şikayetlerine çözüm bulmaktır. Bu süreç, insan vücudunun uzun süreli yatak istirahati sonucu nasıl tepki vereceğini anlamak için önemlidir ve uzay seyahatlerinde yaşanabilecek sağlık sorunlarına yönelik değerli bir bakış açısı sağlayacaktır. İşte detayları...

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18 bin euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tek yapmanız gereken 60 gün boyunca yatmak; 18 - 55 yaş arasına...

60 Gün Yatakta: Uzay Yolculuklarının İnsan Vücudu Üzerindeki Etkisi

Almanya'nın Köln şehrinde, astronotların uzaydaki yaşamı daha iyi anlamak ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla özel bir araştırma başlatıldı. Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) tarafından yürütülen bu çalışma, gelecekte planlanan Ay ve Mars seyahatleri için kritik öneme sahip.

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18 bin euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tek yapmanız gereken 60 gün boyunca yatmak; 18 - 55 yaş arasına...

Deney, astronotların uzayda baş dönmesi ve koordinasyon sorunları gibi ortaya çıkan problemlerini anlamak üzerine odaklanıyor.

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18 bin euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tek yapmanız gereken 60 gün boyunca yatmak; 18 - 55 yaş arasına...

Katılımcılar, 60 gün boyunca yatacakları özel bir yatakta deney boyunca kalacaklar. Yatak, baş kısmı 6 derece eğik bir şekilde tasarlanmış, bu da uzaydaki yerçekimsiz ortamın etkilerini taklit etmeyi amaçlıyor.

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18 bin euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tek yapmanız gereken 60 gün boyunca yatmak; 18 - 55 yaş arasına...

Toplamda 88 gün sürecek olan araştırma, katılımcıların 60 günü tamamen yatakta geçirmesini gerektiriyor.