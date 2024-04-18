18 bin euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tek yapmanız gereken 60 gün boyunca yatmak; 18 - 55 yaş arasına...

Almanya'da gerçekleştirilecek olan bilimsel bir araştırma için, 60 gün boyunca yatak istirahati yapacak deneklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu duyuru, sabahları çalar saat ve alarm seslerinden rahatsız olan ya da "Günlerce yataktan hiç çıkmasam" düşüncesiyle sık sık baş başa kalan kişiler için oldukça çekici olabilir. Ancak araştırmacılar, bu deneyin düşünüldüğü kadar basit olmadığına ilişkin uyarıda bulunuyor.