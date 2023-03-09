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17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Anne-babası tarafından katledildiği ortaya çıktı: Gizli tanıktan kan donduran sözler
Muğla Bodrum'da geçtiğimiz sene Gamze Sakallıoğlu'nun yatağında ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Türkiye'nin konuştuğu olayda Gamze'nin anne ve babası tarafından katledildiği ortaya çıktı. Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu…
Giriş Tarihi: 09.03.2023 09:49Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 09:49